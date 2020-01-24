Жорстоке вбивство в Києві: на тілі чоловіка виявлено 14 колото-різаних ран



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На місці вбивства працювала слідчо-оперативна група Фото: Нацполіція

Тіло 27-річного киянина з численними ножовими пораненнями виявили біля одного з будинків на бульварі Кольцова

У четвер, 23 січня, близько 21:00 по спецлінії 102 до чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на бульварі Кольцова чоловік отримав ножове поранення. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, судово-медичний експерт та представники інших профільних служб.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці події правоохоронці виявили мертвим 27-річного киянина. За попередніми даними судмедексперта, на тілі потерпілого виявлено 14 колото-різаних ран. Однак остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини і мотиви цього кримінального правопорушення та осіб, причетних до нього.

Раніше повідомлялося, що у Святошинському районі Києва в четвер ввечері невідомий зарізав чоловіка. Це сталося на вулиці Покотила недалеко від станції швидкісного трамвая «Генерала Потапова» - потерпілого кілька разів вдарили ножем, внаслідок чого він помер.