У Києві посеред вулиці невідомий зарізав чоловіка



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Медики констатували смерть потерпілого Фото: Інформатор

Зловмисник кричав на загиблого, а згодом з нецензурною лексикою кілька разів вдарив його в живіт ножем

У Святошинському районі Києва в четвер ввечері невідомий зарізав чоловіка. Це сталося на вулиці Покотила недалеко від станції швидкісного трамвая «Генерала Потапова» - потерпілого кілька разів вдарили ножем, внаслідок чого він помер.

Як повідомляє «Інформатор» з посиланням на очевидця, біля будинку зустрілися двоє чоловіків, вони стояли і розмовляли.

Пізніше до них підійшов третій і почав кричати на загиблого, а згодом з нецензурною лексикою кілька разів вдарив його в живіт ножем.

Після цього потерпілий впав, а двоє чоловіків пішли в невідомому напрямку.

Прибувши на місце медики констатували смерть потерпілого. На вигляд йому близько 30 років, при ньому були особисті речі. На його тілі знайшли як мінімум два проникаючі поранення.

На місці вбивства працювали патрульні, медики, кінологи та слідчо-оперативна група.

До слова, цього тижня у Києві жінка накинулася з ножем на брата.