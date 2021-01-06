Лікарні Київщини отримали нові рентгени та системи УЗД (перелік)

По новій рентгенівській системі та апарату ультразвукової діагностики отримали десять медзакладів області

На закупівлю нового обладнання для багатопрофільних медзакладів інтенсивного лікування Київщини спрямували понад 69 млн грн. Йдеться про 10 діагностичних рентгенівських систем і 11 апаратів ультразвукової діагностики.

Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін сьогодні, інформує пресслужба ОДА.

«Рентгени та системи УЗД закупили за кошти державної субвенції. В залежності від потреби обладнання розподілили між опорними лікарями. Серед них – частина госпітальних баз, які приймають на стаціонарне лікування «ковідних» хворих», – пояснив Володін.

Він уточнив, що в комплексі по новій рентгенівській системі та апарату ультразвукової діагностики отримали:

Броварська багатопрофільна клінічна лікарня;

Вишгородська центральна районна лікарня;

Макарівська центральна районна лікарня;

Миронівська центральна районна лікарня;

Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня;

Тетіївська центральна районна лікарня;

Ірпінська центральна міська лікарня;

Обухівська центральна районна лікарня;

Фастівська центральна районна лікарня.

Окрім цього, по одній системі УЗД передали в Бориспільську багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування та Києво-Святошинську центральну районну лікарню.

Натомість у Білоцерківській лікарні №2 оновили рентгенівську систему.