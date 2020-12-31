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    Covid допоміг врятувати ситуацію. Відома лікарка зробила гучне зізнання

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    Піддубна зазначила, що нинішнього фінансування вистачає лише на зарплатню лікарям - Covid допоміг врятувати ситуацію. Відома лікарка зробила гучне зізнання
    Піддубна зазначила, що нинішнього фінансування вистачає лише на зарплатню лікарям
    Фото з відкритих джерел

    Головний лікар інфекційної лікарні Хмельницького: нас могло б вже не існувати

    Головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна розповіла, як коронавірус допоміг вижити інфекційній галузі медицини в Україні. В інтерв’ю «Главкому» медик зазначила, завдяки виплатам, які тепер держава робить для боротьби з пандемією, – вони мають роботу.

    «Нас могло б не існувати. Якщо відкинути «ковідний» пакет, то у місяць інфекційна лікарня одержувала б 1,6 млн грн за основним стаціонарним пакетом. Це потягнуло б звільнення половини працівників установи з подальшою незрозумілою реорганізацією. Звучить цинічно, але «ковід» врятував нашу галузь. Водночас влада обіцяла закласти у бюджеті на 2021 рік пакет готовності закладів, який дозволяв би інфекційним стаціонарам одержувати стабільне фінансування за умови відсутності епідемії інфекційних захворювань. Однак усе залишилося на рівні ідеї», – зазначила Піддубна.

    За словами головної лікарки Хмельницької міської інфекційної лікарні, нинішнього фінансування вистачає на зарплатню лікарям.

    «Ще частина коштів (максимум до 2 млн грн на місяць) спрямовується на закупівлю медикаментів. За 1,5 млн грн можна купити антибіотики, жарознижувальні та гормональні медикаменти. Словом, вистачає на невідкладну медичну допомогу», – додала медик.

    Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

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    Теги: міністр лікар лікарня держава фінансування карантин робота влада коронавірус звільнення
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