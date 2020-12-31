Covid допоміг врятувати ситуацію. Відома лікарка зробила гучне зізнання

Піддубна зазначила, що нинішнього фінансування вистачає лише на зарплатню лікарям

Головний лікар інфекційної лікарні Хмельницького: нас могло б вже не існувати

Головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна розповіла, як коронавірус допоміг вижити інфекційній галузі медицини в Україні. В інтерв’ю «Главкому» медик зазначила, завдяки виплатам, які тепер держава робить для боротьби з пандемією, – вони мають роботу.

«Нас могло б не існувати. Якщо відкинути «ковідний» пакет, то у місяць інфекційна лікарня одержувала б 1,6 млн грн за основним стаціонарним пакетом. Це потягнуло б звільнення половини працівників установи з подальшою незрозумілою реорганізацією. Звучить цинічно, але «ковід» врятував нашу галузь. Водночас влада обіцяла закласти у бюджеті на 2021 рік пакет готовності закладів, який дозволяв би інфекційним стаціонарам одержувати стабільне фінансування за умови відсутності епідемії інфекційних захворювань. Однак усе залишилося на рівні ідеї», – зазначила Піддубна.

За словами головної лікарки Хмельницької міської інфекційної лікарні, нинішнього фінансування вистачає на зарплатню лікарям.

«Ще частина коштів (максимум до 2 млн грн на місяць) спрямовується на закупівлю медикаментів. За 1,5 млн грн можна купити антибіотики, жарознижувальні та гормональні медикаменти. Словом, вистачає на невідкладну медичну допомогу», – додала медик.

Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.