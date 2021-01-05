На Київщині «ковідні» лікарні заповнені на третину

У лікарнях Київщини 2930 «ковідних» ліжок

Упродовж грудня 2020 року в госпітальних базах Київщини розгорнули 745 додаткових «ковідних» ліжок. Завдяки цьому інфекційну мережу області, призначену для лікування хворих на коронавірус, вдалося розширити до 2930 місць.

Про це повідомив очільник облдержадміністрації Василь Володін, інформує пресслужба Київської ОДА.

«Ми продовжуємо працювати над вдосконаленням роботи опорних лікарень, які стали профільними в лікуванні хворих із діагнозом Covid-19. У планах – збільшити ліжковий фонд ще на 20%. Йдеться про понад 900 додаткових інфекційних місць», – уточнив Володін.

Він деталізував, що понад 93% ліжок забезпечені подачею кисню. Відтак до централізованої мережі підключені 1595 місць, а до кисневих концентраторів – 1139.

Також Володін повідомив, що наразі завантаженість госпітальних баз складає 33%. У стаціонарі лікуються 758 «ковідних» хворих. Ще 195 ліжок займають пацієнти з підозрою на Covid-19. При цьому 878 осіб, які перебувають у госпітальних базах області, забезпечені кисневою підтримкою.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на 5 січня в Київській області зафіксовано 61108 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 266 нових хворих.