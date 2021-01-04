Керівник МОЗ повідомив, скільки хворих з Covid-19 перебуває в лікарнях

За минулий тиждень було госпіталізовано 12 318 людей

22 802 пацієнти перебувають в українських лікарнях з діагнозом коронавірусна хвороба. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Було госпіталізовано 12 318 людей за минулий тиждень – це менше, ніж на позаминулому, коли було госпіталізовано 15 907 осіб і зараз у наших лікарнях перебуває 22 802 пацієнти, яким надається медична допомога і лікарнях нашої країни», ─ зазначив він.

Нагадаємо, у МОЗ нагадали, як достроково припинити самоізоляцію після подорожей за кордон.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 3 січня, зафіксовано 4 158 нових випадків Covid-19. Також за минулу добу госпіталізовано – 1 526 осіб, летальних випадків – 73, одужало – 4 693 особи. За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 078 251 особа, одужало – 733 558 осіб, летальних випадків – 18 927, проведено ПЛР-тестувань – 5 621 024.