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    Керівник МОЗ повідомив, скільки хворих з Covid-19 перебуває в лікарнях

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    За минулу добу госпіталізовано &ndash; 1 526 осіб - Керівник МОЗ повідомив, скільки хворих з Covid-19 перебуває в лікарнях
    За минулу добу госпіталізовано – 1 526 осіб

    За минулий тиждень було госпіталізовано 12 318 людей

    22 802 пацієнти перебувають в українських лікарнях з діагнозом коронавірусна хвороба. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Було госпіталізовано 12 318 людей за минулий тиждень – це менше, ніж на позаминулому, коли було госпіталізовано 15 907 осіб і зараз у наших лікарнях перебуває 22 802 пацієнти, яким надається медична допомога і лікарнях нашої країни», ─ зазначив він.

    Нагадаємо, у МОЗ нагадали, як достроково припинити самоізоляцію після подорожей за кордон.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 3 січня, зафіксовано  4 158 нових випадків Covid-19. Також за минулу добу госпіталізовано – 1 526 осіб, летальних випадків – 73, одужало – 4 693 особи. За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 078 251 особа, одужало – 733 558 осіб, летальних випадків – 18 927, проведено ПЛР-тестувань – 5 621 024.

    Теги: міністр лікар лікарня Максим Степанов коронавірус
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