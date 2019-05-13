Лікарню для вчених Академії наук реконструюють за 138 млн грн



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Буде реконструйовано приміщення терапевтичного корпусу лікарні

Центр інноваційних медичних технологій НАН України» («ЦІМТ НАНУ») 7 травня за результатами тендеру замовив ТОВ «Елінвар» реконструкцію корпусу лікарні для вчених НАНУ за 138 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

До кінця 2020 року реконструюють приміщення терапевтичного корпусу лікарні ДНУ «ЦІМТ НАНУ» по Вознесенському узвозу, 22-В у Шевченківському районі Києва.

За підсумковою відомістю ресурсів без доставки і ПДВ, найбільша сума у 7,68 млн грн піде на плити HPL (ламінат високого тиску) на основі MDF по 759 грн/кв. м.

Ціни розчинів, бетонів, щебеню, піску, асфальтобетону відповідають ринку або нижчі.

Гарантійний строк становить десять років. На заробітну плату піде 26,76 млн грн, тобто 19% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 3% – 4,38 млн грн. Ціна угоди на 6% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 147,00 млн грн.

Столичний «Елінвар» зі статутним капіталом 9 412 грн належить директору Юрію Ребікову. За даними системи «YouControl», до 2016 року засновниками «Елінвару» були Разет Атієва та Ільяс Магомадов з-під Києва.

Нагадаємо, державне підприємство «Державний будівельний центр Міністерства охорони здоров’я» 5 квітня оголосило тендер на реконструкцію і розширення Національного інституту раку на вул. Ломоносова, 33/43 у Києві очікуваною вартістю 2 млрд 461 млн грн.

Джерело: Наші гроші