«Марш Бандери»: у Києві відбулася смолоскипна хода (відео)

Участь у ході з нагоди дня народження Бандери взяли близько тисячі людей

У Києві націоналісти вийшли на марш з нагоди відзначення 109-ї річниці з дня народження одного з лідерів Організації українських націоналістів Степана Бандери. Організаторами акції стали Правий сектор, Свобода та Нацкорпус. [READ_MORE] Учасники маршу з прапорами, плакатами та барабанами пройшли бульваром Шевченка через Хрещатик до



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Смолоскипна хода у Києві

Участь у ході з нагоди дня народження Бандери взяли близько тисячі людей

У Києві націоналісти вийшли на марш з нагоди відзначення 109-ї річниці з дня народження одного з лідерів Організації українських націоналістів Степана Бандери. Організаторами акції стали Правий сектор, Свобода та Нацкорпус.

Учасники маршу з прапорами, плакатами та барабанами пройшли бульваром Шевченка через Хрещатик до Майдану Незалежності. Участь у заході взяли близько тисячі людей, повідомляє Громадське.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України, безпеку під час проведення ходи забезпечували 1,2 тисячі поліцейських та 730 військовослужбовців Національна гвардія України.

Раніше у «Правому секторі» розповіли, що колони зі смолоскипами пройдуть вулицями Києва, Львова, Сум, Харкова, Тернополя, Дніпра, Рівного, Херсона, Кривого Рогу і Мелітополя.

Читайте також інтерв’ю «Главкома»: Лідер С14 Євген Карась: Якщо у Києві будемо ми, «тітушки» просто боятимуться висунути ніс