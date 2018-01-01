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    «Марш Бандери»: у Києві відбулася смолоскипна хода (відео)

    Участь у ході з нагоди дня народження Бандери взяли близько тисячі людей
    У Києві націоналісти вийшли на марш з нагоди відзначення 109-ї річниці з дня народження одного з лідерів Організації українських націоналістів Степана Бандери. Організаторами акції стали Правий сектор, Свобода та Нацкорпус. [READ_MORE] Учасники маршу з прапорами, плакатами та барабанами пройшли бульваром Шевченка через Хрещатик до
    • Сьогодні, 18:48
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    Смолоскипна хода у Києві
    Смолоскипна хода у Києві

    Участь у ході з нагоди дня народження Бандери взяли близько тисячі людей

    У Києві націоналісти вийшли на марш з нагоди відзначення 109-ї річниці з дня народження одного з лідерів Організації українських націоналістів Степана Бандери. Організаторами акції стали Правий сектор, Свобода та Нацкорпус.

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    Учасники маршу з прапорами, плакатами та барабанами пройшли бульваром Шевченка через Хрещатик до Майдану Незалежності. Участь у заході взяли близько тисячі людей, повідомляє Громадське.

    Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України, безпеку під час проведення ходи забезпечували 1,2 тисячі поліцейських та 730 військовослужбовців Національна гвардія України.

    Раніше у «Правому секторі» розповіли, що колони зі смолоскипами пройдуть вулицями Києва, Львова, Сум, Харкова, Тернополя, Дніпра, Рівного, Херсона, Кривого Рогу і Мелітополя.

    Читайте також інтерв’ю «Главкома»: Лідер С14 Євген Карась: Якщо у Києві будемо ми, «тітушки» просто боятимуться висунути ніс

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