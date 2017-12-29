Націоналісти анонсували 1 січня смолоскипні марші на честь Бандери
- Вчора, 23:26
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Cмолоскипний марш з нагоди дня народження Степана Бандери, архівне фото
Колони зі смолоскипами пройдуть вулицями Києва, Львова, Сум, Харкова, Тернополя, Дніпра, Рівного, Херсону, Кривого Рогу і Мелітополя
1 січня у 10 містах України відбудуться марші зі смолоскипами на честь Степана Бандери.
Про це повідомляє у Facebook рух «Правий сектор».
«Вже завтра, 1 січня 2018 року Божого, урочистими смолоскиповими маршами українці пройдуть вулицями міст України, аби віддати шану Степанові Бандері», - йдеться в повідомленні.
Організовують марші місцеві осередки руху.
У «правому секторі» розповіли, що колони зі смолоскипами пройдуть вулицями Києва, Львова, Сум, Харкова, Тернополя, Дніпра, Рівного, Херсону, Кривого Рогу і Мелітополя.
У столиці маршрут маршу почнеться у парку Тараса Шевченка біля пам'ятника письменнику. Потім по вулиці Володимирській, через бульвар Тараса Шевченка, вийде на вулицю Хрещатик до Майдану Незалежності, де відбудеться віче.
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