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    Події в Україні

    Націоналісти анонсували 1 січня смолоскипні марші на честь Бандери

    Колони зі смолоскипами пройдуть вулицями Києва, Львова, Сум, Харкова, Тернополя, Дніпра, Рівного, Херсону, Кривого Рогу і Мелітополя
    1 січня у 10 містах України відбудуться марші зі смолоскипами на честь Степана Бандери. Про це повідомляє у Facebook рух «Правий сектор». «Вже завтра, 1 січня 2018 року Божого, урочистими смолоскиповими маршами українці пройдуть вулицями міст України, аби віддати шану Степанові Бандері», - йдеться в повідомленні.
    • Вчора, 23:26
    • Розсилка
    <p>Cмолоскипний марш з нагоди дня народження Степана Бандери, архівне фото</p>

    Cмолоскипний марш з нагоди дня народження Степана Бандери, архівне фото

    Колони зі смолоскипами пройдуть вулицями Києва, Львова, Сум, Харкова, Тернополя, Дніпра, Рівного, Херсону, Кривого Рогу і Мелітополя

    1 січня у 10 містах України відбудуться марші зі смолоскипами на честь Степана Бандери.

    Про це повідомляє у Facebook рух «Правий сектор».

    «Вже завтра, 1 січня 2018 року Божого, урочистими смолоскиповими маршами українці пройдуть вулицями міст України, аби віддати шану Степанові Бандері», - йдеться в повідомленні.

    Організовують марші місцеві осередки руху.

    У «правому секторі» розповіли, що колони зі смолоскипами пройдуть вулицями Києва, Львова, Сум, Харкова, Тернополя, Дніпра, Рівного, Херсону, Кривого Рогу і Мелітополя.

    У столиці маршрут маршу почнеться у парку Тараса Шевченка біля пам'ятника письменнику. Потім по вулиці Володимирській, через бульвар Тараса Шевченка, вийде на вулицю Хрещатик до Майдану Незалежності, де відбудеться віче.

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    Правий сектор націоналісти Україна Степан Бандера
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