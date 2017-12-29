Націоналісти анонсували 1 січня смолоскипні марші на честь Бандери

Колони зі смолоскипами пройдуть вулицями Києва, Львова, Сум, Харкова, Тернополя, Дніпра, Рівного, Херсону, Кривого Рогу і Мелітополя

1 січня у 10 містах України відбудуться марші зі смолоскипами на честь Степана Бандери. Про це повідомляє у Facebook рух «Правий сектор». «Вже завтра, 1 січня 2018 року Божого, урочистими смолоскиповими маршами українці пройдуть вулицями міст України, аби віддати шану Степанові Бандері», - йдеться в повідомленні.