Правопорядок на «маршах Бандери» забезпечуватимуть 2 тис. силовиків

Безпеку під час проведення смолоскипної ходи забезпечуватимуть поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії

Сьогодні по всій території України відбудуться масові заходи з нагоди відзначення 109-ї річниці з дня народження відзначення 109-ої річниці від дня народження одного з лідерів Організації українських націоналістів Степана Бандери. У зв’язку з цим у 20 регіонах держави заплановано проведення 54 масових заходів за участю понад 8,4 тисяч осіб.



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Смолоскипна хода у Києві, 1 січня 2017 року

Безпеку під час проведення смолоскипної ходи забезпечуватимуть поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії

Сьогодні по всій території України відбудуться масові заходи з нагоди відзначення 109-ї річниці з дня народження відзначення 109-ої річниці від дня народження одного з лідерів Організації українських націоналістів Степана Бандери.

У зв’язку з цим у 20 регіонах держави заплановано проведення 54 масових заходів за участю понад 8,4 тисяч осіб.

Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, безпеку під час проведення ходи забезпечуватимуть 1,2 тисячі поліцейських та 730 військовослужбовців Національна гвардія України.

Раніше у «Правому секторі» розповіли, що колони зі смолоскипами пройдуть вулицями Києва, Львова, Сум, Харкова, Тернополя, Дніпра, Рівного, Херсона, Кривого Рогу і Мелітополя.

У столиці маршрут маршу почнеться у парку Тараса Шевченка біля пам'ятника письменнику. Потім по вулиці Володимирській, через бульвар Тараса Шевченка, вийде на вулицю Хрещатик до Майдану Незалежності, де відбудеться віче.

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