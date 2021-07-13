Марсіани та глядачі на сцені: чим дивуватиме Театр на Подолі в новому сезоні

Новий сезон у Театрі на Подолі стартує 5 серпня

Театр на Подолі у новому сезоні обіцяє на своїй сцені твори Шекспіра, Рея Бредбері, братів Капранових. 5 серпня театр відкриває сезон новою виставою «Механічний апельсин» у постановці грузинського режисера Автанділа Варсімашвілі

«Якщо говорити про майбутнє театру, покладаємо чималі надії на новий 35 сезон, котрий відкриємо вже 5 серпня двома прем’єрами, – розповів ZN.UA керівник Театру на Подолі, народний артист України Віталій Малахов. – На Новій сцені театру зіграємо «Механічний апельсин» - довгоочікуваний міжнародний проєкт від Автанділа Варсімашвілі».

У спектаклі кілька складів, зокрема залучені багато молодих хлопців не з трупи театру.

«У Залі Ігоря Славинського покажемо прем’єру детективу з відкритим фіналом «Ножиці» (режисер Ігор Матіїв). Одним із векторів стратегії нашого театру є пошук нових форматів, тому й вистава, де глядачі беруть активну участь у дійстві (підказують, реагують, дають поради) – саме те, що ми шукали. Історія вийшла кумедна, глядачі завжди із задоволенням спілкуються з акторами, виходять на сцену», – розповів Малахов.

Також театр готує у новому сезоні кілька грандіозних прем’єр. «Зокрема, у рамках проєкту «Фантастика на сцені». Зазвичай режисери обходять цей жанр, але я гадаю, що дарма, адже зараз стільки розмов про польоти на Марс, роботи стають звичайною частиною життя, тому я вже розпочав репетиції «Марсіанських хронік» Рея Бредбері. Паралельно працюю над «Сном літної ночі» Шекспіра. Це буде нова, суголосна сучасності версія моєї улюбленої п'єси. Беремо у роботу і твори сучасних фантастів, зокрема «Приворотне зілля» братів Капранових, над ним уже трудиться режисер Сергій Павлюк», – повідомив керівник Театру на Подолі.

А от вистави за новелами Стівена Кінга «Мізері» і «Піднесення» театр перенесе на наступні роки, оскільки за один сезон не зможе випустити усе задумане.

Малахов також повідомив, що театр запрошує до постановки молодих, відомих і талановитих режисерів, цього разу – Кирила Кашлікова. «Він втілить «Переклади» Браяна Фріла, надзвичайно потужний текст, котрий говорить про проблеми національної самоідентифікації, автентичності, освіти й мови», – розповів керівник театру.

Малахов також повідомив, що цього сезону у театрі зіграли 432 вистави, які переглянули 31263 глядачі, що майже вдвічі менше, ніж до карантину, при тому, що вистав зіграли майже стільки ж.