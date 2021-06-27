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    Культурний дрес-код – у одеський оперний не пустять глядачів у шортах і в’єтнамках

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    Одеська Опера є однією з перлин європейської культури і найкрасивішою будівлею в місті - Культурний дрес-код – у одеський оперний не пустять глядачів у шортах і в’єтнамках
    Одеська Опера є однією з перлин європейської культури і найкрасивішою будівлею в місті
    Фото: uk.yonik.me

    Відвідувачам, які порушать правило щодо одягу, вартість квитків на повернуть

    В Одеський національний академічний театр опери та балету більше не пускатимуть глядачів у пляжному одязі. Про це ідеться в заяві адміністрації закладу на сторінці у Facebook.

    Зазначається, що Одеська Опера є однією з перлин європейської культури і найкрасивішою будівлею в місті.

    «Це справжній храм мистецтва. Тому, на жаль, ми не можемо дозволити відвідування його гостям у невідповідному вбранні. Люди, одягнені в шорти, футболки без рукавів, в'єтнамки, не допускаються в зал», – сказано в заяві.

    Вартість квитків громадянам, яких через неналежний одяг не пустили в театр, не відшкодовуватимуть.

    Деякі одесити вже схвалили це нововведення.

    «Заразливо правильний приклад подає Одеський театр опери та балету! Дивно, що у когось елементарні норми пристойності викликають подив! Шановні глядачі, врахуйте при відвідуванні театрів!» – прокоментувала у себе в Facebook одеситка Тетяна Орел.

    «Нарешті!», «Давно б так», «Мені навіть в джинсах не дуже комфортно, хоча і розумію, що половина глядачів так, а шорти не розумію», – наголошують у мережі користувачі.

    Також у коментарях до публікації люди діляться досвідом відвідин храмів Мельпомени за кордоном. Зокрема, вказують, що у Швеції на одяг відвідувачів театру не зважали б, ось у Відні людей у шортах не пустили б навіть до кас.

    Як повідомлялося, раніше у Київському Національному театрі імені Івана Франка відбувся ювілейний сотий показ вистави «Грек Зорба». У головних ролях: Анатолій Хостікоєв, Наталія Сумська.

    Нагадаємо, 27 червня в Національній опері України ім. Т. Г. Шевченка відбудеться світова прем'єра українсько-італійського мистецького проєкту – двохактного балету за мотивами творів Данте Аліг’єрі «Нове життя» та «Божественна комедія».


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    Теги: туризм театр Facebook карантин одесити
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    Культурний дрес-код – у одеський оперний не пустять глядачів у шортах і в’єтнамках