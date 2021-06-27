Культурний дрес-код – у одеський оперний не пустять глядачів у шортах і в’єтнамках

Одеська Опера є однією з перлин європейської культури і найкрасивішою будівлею в місті

Відвідувачам, які порушать правило щодо одягу, вартість квитків на повернуть

В Одеський національний академічний театр опери та балету більше не пускатимуть глядачів у пляжному одязі. Про це ідеться в заяві адміністрації закладу на сторінці у Facebook.

Зазначається, що Одеська Опера є однією з перлин європейської культури і найкрасивішою будівлею в місті.

«Це справжній храм мистецтва. Тому, на жаль, ми не можемо дозволити відвідування його гостям у невідповідному вбранні. Люди, одягнені в шорти, футболки без рукавів, в'єтнамки, не допускаються в зал», – сказано в заяві.

Вартість квитків громадянам, яких через неналежний одяг не пустили в театр, не відшкодовуватимуть.

Деякі одесити вже схвалили це нововведення.

«Заразливо правильний приклад подає Одеський театр опери та балету! Дивно, що у когось елементарні норми пристойності викликають подив! Шановні глядачі, врахуйте при відвідуванні театрів!» – прокоментувала у себе в Facebook одеситка Тетяна Орел.

«Нарешті!», «Давно б так», «Мені навіть в джинсах не дуже комфортно, хоча і розумію, що половина глядачів так, а шорти не розумію», – наголошують у мережі користувачі.

Також у коментарях до публікації люди діляться досвідом відвідин храмів Мельпомени за кордоном. Зокрема, вказують, що у Швеції на одяг відвідувачів театру не зважали б, ось у Відні людей у шортах не пустили б навіть до кас.

Як повідомлялося, раніше у Київському Національному театрі імені Івана Франка відбувся ювілейний сотий показ вистави «Грек Зорба». У головних ролях: Анатолій Хостікоєв, Наталія Сумська.

Нагадаємо, 27 червня в Національній опері України ім. Т. Г. Шевченка відбудеться світова прем'єра українсько-італійського мистецького проєкту – двохактного балету за мотивами творів Данте Аліг’єрі «Нове життя» та «Божественна комедія».