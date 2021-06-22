Помер народний артист, який пів століття грав на сцені київської оперети

Колеги Володимира Богомаза не повідомляють про причини його смерті

На 76-му році життя помер народний артист України Володимир Богомаз. Майже півстоліття, з 11 березня 1972 року, він працював на сцені Національної оперети України, якій залишався вірним все життя. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Київського театру оперети.

«Майстер комедії, він легко, з шармом виконував ролі аристократів з всесвітньовідомих оперет: Айзенштайна, потім Франка у «Летючій миші», Графа Омоная у «Циганському бароні» Й. Штрауса, Барона Моріца у «Маріці» І. Кальмана, Директора у «Мадемуазель Нітуш» Ф. Ерве, ін. Колоритно, яскраво грав в українських оперетах: Прокіпа Сірка у «За двома зайцями» В. Ільїна та В. Лукашова, Цибулю в «Сорочинському ярмарку» О. Рябова. Він жартував так, як вміють це робити лише великі артисти. В кожній ролі, в кожному образі Майстра глядач прочитував глибокий філософський підтекст», – розповіли у театрі.

В історію театру увійшли драматичні ролі Богомаза: Кардинала Рішельє з «Трьох мушкетерів» М. Дунаєвського, Гуся з «Зойчиної квартири» В. Назарова, Сола Бозо з «Американської комедії» М. Самойлова, Фролло з «Собору Паризької Богоматері» В. Ільїна, Моряка Степанича з мюзиклу «Таке єврейське щастя» І. Поклада, Лазаря Вольфа з мюзиклу «Скрипаль на даху» та багато інших.

«Широкий творчий діапазон, дивовижний акторський шарм і досконала майстерність – те, чим Володимир Іванович Богомаз підкорював і глядачів, і партнерів по сцені», – зазначили колеги артиста.

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