McDonald's відкрив зали у деяких ресторанах Києва: адреси

Клієнтів попередили про можливість довгих черг

Мережа ресторанів McDonald’s оголосила про відкриття залів ресторанів у Києві. Клієнтів попередили про можливість довгих черг. Про це повідомляє пресслужба McDonald’s.

«Друзі і колеги, заклади відкриті відсьогодні в Києві: МакДрайв, зали, експрес вікна. Перша 10-ка, з якої раніше можна було отримати доставку», – пояснила очільниця відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі.

Ресторани відкриті за наступними адресами:

просп. Гагаріна, 2-А

просп. Бажана, 3-Б

вул. Михайла Гришка, 7

вул. Теодора Драйзера, 4

вул. Вишгородська, 33-А

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

просп. Академіка Палладіна, 7-А

просп. Леся Курбаса, 19-А

просп. Оболонський, 26-А

«Хочемо скоріше зі всіма побачитися, проте маємо застерегти про можливість до-о-о-овгих черг. Тому плануйте свій час та пам’ятайте, що відтепер ми відкриті щодня», – заявили в мережі.

Раніше повідомлялося, що мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відновила свою роботу у столиці України. На сьогодні працює лише доставка їжі, але вже зараз місцеві ТГ-канали повідомляють, що кур'єрів не вистачає.

Нагадаємо, що 12 вересня у компанії McDonald's заявляли, що в Україні зберігаються проблеми з логістикою та безпекою, а тому відкриття ресторанів найближчим часом не буде.