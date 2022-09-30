McDonald's відкрив зали у деяких ресторанах Києва: адреси
Клієнтів попередили про можливість довгих черг
Мережа ресторанів McDonald’s оголосила про відкриття залів ресторанів у Києві. Клієнтів попередили про можливість довгих черг. Про це повідомляє пресслужба McDonald’s.
«Друзі і колеги, заклади відкриті відсьогодні в Києві: МакДрайв, зали, експрес вікна. Перша 10-ка, з якої раніше можна було отримати доставку», – пояснила очільниця відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі.
Ресторани відкриті за наступними адресами:
просп. Гагаріна, 2-А
просп. Бажана, 3-Б
вул. Михайла Гришка, 7
вул. Теодора Драйзера, 4
вул. Вишгородська, 33-А
вул. Велика Васильківська, 22
просп. Броварський, 27
просп. Академіка Палладіна, 7-А
просп. Леся Курбаса, 19-А
просп. Оболонський, 26-А
«Хочемо скоріше зі всіма побачитися, проте маємо застерегти про можливість до-о-о-овгих черг. Тому плануйте свій час та пам’ятайте, що відтепер ми відкриті щодня», – заявили в мережі.
Раніше повідомлялося, що мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відновила свою роботу у столиці України. На сьогодні працює лише доставка їжі, але вже зараз місцеві ТГ-канали повідомляють, що кур'єрів не вистачає.
Нагадаємо, що 12 вересня у компанії McDonald's заявляли, що в Україні зберігаються проблеми з логістикою та безпекою, а тому відкриття ресторанів найближчим часом не буде.
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