Компанія McDonald's пояснила, чому поки не працюватиме в Україні

McDonald's закрився в Україні після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року

Підготовка до відкриття ведеться

У компанії McDonald's вважають, що в Україні зберігаються проблеми з логістикою та безпекою, а тому відкриття ресторанів найближчим часом не буде. Про це заявила керівник відділу зв'язків із громадськістю McDonald's Олеся Муджирі в коментарі УНН.

«Це помилкова інформація і їй немає офіційного підтвердження. У нас поки що немає чіткої дати відкриття з безпечних та логістичних причин», – сказала представник McDonald's.

Також Муджирі фактично заявила, що в Україні проблеми з чистотою та якістю. «Ми дуже любимо клієнтів McDonald's. Тому відкритися аби як не можемо. Є певний рівень сервісу, чистоти та якості, яких ми дотримуємося», – заявила представниця компанії.

Інформацію про відкриття окремих ресторанів McDonald's 20 вересня, яка час від часу розходиться у ЗМІ та соцмережах, у тому числі з посиланнями на слова працівників McDonald's в Україні, Муджирі назвала «вкиданням горе пабліків».

При цьому представниця компанії визнала, що підготовка до відкриття ведеться. «Усі заклади на сьогоднішній день знаходяться на стадії підготовки. Про відкриття ми попередимо заздалегідь, повідомивши пресу», – написала Муджирі.

Нагадаємо, раніше в українському офісі McDonald's заявили, що інформація щодо планів про відкриття ресторанів у серпні не відповідає дійсності. У компанії справді є амбіції відновити роботу в окремих регіонах, проте конкретного рішення, планів та графіків відкриття немає.