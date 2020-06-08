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    Мережа піцерій Pizza Celentano закриває всі ресторани в Києві

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    Ресторанів Pizza Celentano залишилося всього два &ndash; в Києві та Борисполі - Мережа піцерій Pizza Celentano закриває всі ресторани в Києві
    Ресторанів Pizza Celentano залишилося всього два – в Києві та Борисполі

    З колись великої столичної ресторанної мережі з 45 закладами залишилося всього два. Вони теж скоро закриються

    Одна з найстаріших мереж піцерій – Pizza Celentano закриває ресторани в Києві. Про це повідомляє «Новий Час. Бізнес».

    «Таке рішення вже прийнято», – розповів виданню Максим Храмов, власник столичної мережі Pizza Celentano, який розвиває мережу по франчайзингу.

    За його словами, зараз з колись великої столичної ресторанної мережі з 45 закладами Pizza Celentano залишилося всього два заклади – в Києві та Борисполі. Вони теж скоро закриються. Ресторани Pizza Celentano закривалися поступово останні кілька років.

    Мережу Pizza Celentano придумав львівський ресторатор Марк Зархін. Інженер за освітою, він потрапив в ресторанний бізнес випадково: спершу організовував концерти зірок пострадянської естради, участь в яких брали Алла Пугачова, Володимир Кузьмін, група Секрет, а потім відправився шукати щастя у Німеччині. Де він зустрівся з нашим співвітчизником, у якого був свій ресторан. Так Зархін почав керувати рестораном. Отриманий за кордоном досвід він вирішив застосувати у Львові, відкривши в 1997 році свою першу піцерію разом з Ігорем Поздняковим і Олександром Шевельовим. Вони вклали в бізнес чималі на той час кошти – близько $ 20 тис.

    «Компанія пробувала міняти формат, залучати офіціантів, але це не дало результату. Тому мережа і закривається», – розповів Храмов.

    Тепер він має намір зосередитися на інших своїх проектах. Храмов є творцем ресторанів «Жовток», «Гіві Рубінштейн», барів «Банка» і керуючим партнером Pastateca.

    Київ бізнес ресторан
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