Мережа піцерій Pizza Celentano закриває всі ресторани в Києві



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Ресторанів Pizza Celentano залишилося всього два – в Києві та Борисполі

З колись великої столичної ресторанної мережі з 45 закладами залишилося всього два. Вони теж скоро закриються

Одна з найстаріших мереж піцерій – Pizza Celentano закриває ресторани в Києві. Про це повідомляє «Новий Час. Бізнес».

«Таке рішення вже прийнято», – розповів виданню Максим Храмов, власник столичної мережі Pizza Celentano, який розвиває мережу по франчайзингу.

За його словами, зараз з колись великої столичної ресторанної мережі з 45 закладами Pizza Celentano залишилося всього два заклади – в Києві та Борисполі. Вони теж скоро закриються. Ресторани Pizza Celentano закривалися поступово останні кілька років.

Мережу Pizza Celentano придумав львівський ресторатор Марк Зархін. Інженер за освітою, він потрапив в ресторанний бізнес випадково: спершу організовував концерти зірок пострадянської естради, участь в яких брали Алла Пугачова, Володимир Кузьмін, група Секрет, а потім відправився шукати щастя у Німеччині. Де він зустрівся з нашим співвітчизником, у якого був свій ресторан. Так Зархін почав керувати рестораном. Отриманий за кордоном досвід він вирішив застосувати у Львові, відкривши в 1997 році свою першу піцерію разом з Ігорем Поздняковим і Олександром Шевельовим. Вони вклали в бізнес чималі на той час кошти – близько $ 20 тис.

«Компанія пробувала міняти формат, залучати офіціантів, але це не дало результату. Тому мережа і закривається», – розповів Храмов.

Тепер він має намір зосередитися на інших своїх проектах. Храмов є творцем ресторанів «Жовток», «Гіві Рубінштейн», барів «Банка» і керуючим партнером Pastateca.