Мережа піцерій Pizza Celentano закриває всі ресторани в Києві
З колись великої столичної ресторанної мережі з 45 закладами залишилося всього два. Вони теж скоро закриються
Одна з найстаріших мереж піцерій – Pizza Celentano закриває ресторани в Києві. Про це повідомляє «Новий Час. Бізнес».
«Таке рішення вже прийнято», – розповів виданню Максим Храмов, власник столичної мережі Pizza Celentano, який розвиває мережу по франчайзингу.
За його словами, зараз з колись великої столичної ресторанної мережі з 45 закладами Pizza Celentano залишилося всього два заклади – в Києві та Борисполі. Вони теж скоро закриються. Ресторани Pizza Celentano закривалися поступово останні кілька років.
«Компанія пробувала міняти формат, залучати офіціантів, але це не дало результату. Тому мережа і закривається», – розповів Храмов.
Тепер він має намір зосередитися на інших своїх проектах. Храмов є творцем ресторанів «Жовток», «Гіві Рубінштейн», барів «Банка» і керуючим партнером Pastateca.