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    На Київщині за минулу добу виявили 28 випадків Covid-19

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    За останню добу у Київській області отримано 69 термінових повідомлень про підозру - На Київщині за минулу добу виявили 28 випадків Covid-19
    За останню добу у Київській області отримано 69 термінових повідомлень про підозру
    Фото: pixabay.com

    Усього підтверджено 1 812 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 138 дітей та 353 медпрацівників (за весь період)

    У Київській області за минулу добу, 7 червня, виявлено 28 нових випадків Covid-19.

    Про це у Facebook повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

    «За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 8 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1812 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 138 дітей та 353 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 28», - зазначається у повідомленні.

    За період з 14 березня 2020 року всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 5 045 підозр на Covid-19. За останню добу отримано 69 термінових повідомлень про підозру.

    Встановлено медичне спостереження за 7 398 контактними особами.

    Як повідомлялось, станом на ранок 8 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 462 випадки Covid -19, з них за останню добу - 463. Одужали 12 195 осіб, померли - 797.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      27462
    • Хворіють
      14470
    • Одужали
      12195
    • Померли
      797

    Зазначимо, що найбільше хворих 72 особи (вчора 43) виявлено у Києві, Закарпатті – 64, Чернівецькій області – 59 та на Львіщині – 41.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я Київ Київщина коронавірус
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