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    Київ і сім областей не готові до пом'якшення карантину, – МОЗ

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    Карантинні обмеження ще не можна послаблювати на Волині, Житомирщині, Закарпатті, Львівщині, Рівненщині, Чернігівщині, на Буковині та у Києві - Київ і сім областей не готові до пом'якшення карантину, – МОЗ
    Карантинні обмеження ще не можна послаблювати на Волині, Житомирщині, Закарпатті, Львівщині, Рівненщині, Чернігівщині, на Буковині та у Києві
    Фото: Укрінформ

    Днем раніше лише чотири області не були готові до ослаблення обмежень

    Станом на 8 червня Київ і 7 областей не готові до другого етапу ослаблення карантину. У регіонах занадто велика кількість нових випадків Covid-19.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    Зазначається, що карантинні обмеження поки не можна послаблювати у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Чернігівській та Чернівецькій областях, а також у Києві.

    У всіх вищезазначених регіонах ослаблення карантинних обмежень неможливо через занадто велике число нових випадків Covid-19 за останні сім днів.

    При цьому днем раніше Житомирська, Закарпатська і Чернівецька області були готові до зняття частини обмежень.

    Як повідомлялось, станом на ранок 8 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 462 випадки Covid -19, з них за останню добу - 463. Одужали 12 195 осіб, померли – 797.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      27462
    • Хворіють
      14470
    • Одужали
      12195
    • Померли
      797

    Зазначимо, що найбільше хворих 72 особи (вчора 43) виявлено у Києві, Закарпатті – 64, Чернівецькій області – 59 та на Львіщині – 41.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я Київ карантин коронавірус
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