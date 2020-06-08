Київ і сім областей не готові до пом'якшення карантину, – МОЗ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Карантинні обмеження ще не можна послаблювати на Волині, Житомирщині, Закарпатті, Львівщині, Рівненщині, Чернігівщині, на Буковині та у Києві Фото: Укрінформ

Днем раніше лише чотири області не були готові до ослаблення обмежень

Станом на 8 червня Київ і 7 областей не готові до другого етапу ослаблення карантину. У регіонах занадто велика кількість нових випадків Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що карантинні обмеження поки не можна послаблювати у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Чернігівській та Чернівецькій областях, а також у Києві.

У всіх вищезазначених регіонах ослаблення карантинних обмежень неможливо через занадто велике число нових випадків Covid-19 за останні сім днів.

При цьому днем раніше Житомирська, Закарпатська і Чернівецька області були готові до зняття частини обмежень.

Як повідомлялось, станом на ранок 8 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 462 випадки Covid -19, з них за останню добу - 463. Одужали 12 195 осіб, померли – 797.

Коронавірус в Україні

Всього 27462

Хворіють 14470

Одужали 12195

Померли 797

Копіювати код для вставки

Зазначимо, що найбільше хворих 72 особи (вчора 43) виявлено у Києві, Закарпатті – 64, Чернівецькій області – 59 та на Львіщині – 41.