Київ і сім областей не готові до пом'якшення карантину, – МОЗ
Днем раніше лише чотири області не були готові до ослаблення обмежень
Станом на 8 червня Київ і 7 областей не готові до другого етапу ослаблення карантину. У регіонах занадто велика кількість нових випадків Covid-19.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Зазначається, що карантинні обмеження поки не можна послаблювати у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Чернігівській та Чернівецькій областях, а також у Києві.
У всіх вищезазначених регіонах ослаблення карантинних обмежень неможливо через занадто велике число нових випадків Covid-19 за останні сім днів.
При цьому днем раніше Житомирська, Закарпатська і Чернівецька області були готові до зняття частини обмежень.
Як повідомлялось, станом на ранок 8 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 462 випадки Covid -19, з них за останню добу - 463. Одужали 12 195 осіб, померли – 797.
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Всього27462
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Хворіють14470
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Одужали12195
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Померли797
Зазначимо, що найбільше хворих 72 особи (вчора 43) виявлено у Києві, Закарпатті – 64, Чернівецькій області – 59 та на Львіщині – 41.