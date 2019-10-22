Мешканців Бортничів попередили: у них з кранів потече брудна вода



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Під час промивки мереж Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану

У ніч на середу проводитиметься профілактична промивка мереж

У ніч з 22 на 23 жовтня Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж мікрорайону Бортничі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

У зону робіт потраплять мережі по вулицях Дяченка та Харченка. Профілактична промивка буде з 23:00 22 жовтня до 01:00 23 жовтня.

Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуару чистої води № 2 на насосній водопровідній станції «Смородинська».

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - йдеться в повідомленні водоканалу.

У компанії звертають увагу на те, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

До слова, Київводоканал заявив, що готовий до роботи у зимовий період.

Зазначається, що для того, щоб в осінньо-зимовий період системи водопостачання та відведення стоків працювали безперебійно, спеціалісти Київводоканалу заздалегідь ретельно готують обладнання для роботи взимку.

Підготовка включає ремонт водопровідних і каналізаційних мереж, повну перевірку Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій (профілактичний огляд станцій, поточний ремонт зовнішніх мереж теплофікації, камер, труб та колодязів, ремонт запірної арматури, теплотрас, встановлення нових світильників тощо), реконструкцію насосних станцій, вузлів знезараження та проведення ремонту приміщень.