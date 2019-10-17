Столиця відмовляється від хлору: киянам почали «підсолювати» воду



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Еліктролізна установка для виробництва гіпохлориту Фото: Київводоканал

Київводоканал переходить на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору

Сьогодні, 17 жовтня, Київводоканал провів пресзахід на артезіанській водопровідній насосній станції «Виноградар-1», де нещодавно було встановлено нове обладнання з виробництва гіпохлориту натрію.

Рідкий хлор, що зазвичай використовувався для знезараження води, небезпечний для персоналу станції і несе відповідні ризики. Тому Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Реконструкція водопровідної насосної станції «Виноградар-1» була завершена у травні цього року, тож 50 тисяч мешканців, які споживають воду від неї, вже мали змогу оцінити переваги нової технології.

«Це вода найвищої якості, яка відповідає усім нормативам і стандартам. Крім того, покращилися і її органолептичні властивості: немає запаху і присмаку хлору», - зауважив генеральний директор Київводоканалу Дмитро Новицький.

У процесі водопідготовки задіяні найсучасніші технології. Для реалізації проекту було обране обладнання німецької компанії, що є одним з флагманів по виробництву подібного устаткування.

Гіпохлорит натрію виробляється зі звичайної солі, яка подається у відповідні резервуари і через процес електролізу розщеплюється на гіпохлорит і водень. Готовий розчин зберігається у спеціальних ємкостях. Якщо електролізна установка вийде з ладу, готового реагенту вистачить ще на 15 діб.

Всі процеси автоматизовані, а втручання персоналу в роботу станції мінімальне. Це гарантує більшу безпеку працівників, а також точність дозування реагенту та економічність його використанні.

Водночас у Київводоканалі зазначили, що кінцева якість води, яку отримує споживач, також залежить від стану внутрішньобудинкових мереж, які можуть експлуатуватися десятиріччями і у більшості випадків потребують заміни. Слідкувати за станом труб всередині житлового будинку має керуюча компанія.

На черзі у Київводоканалу ще 4 артезіанські водопровідні насосні станції, які потребують переобладнання. Після їх модернізації артезіанський водопровід остаточно відмовиться від використання рідкого хлору.