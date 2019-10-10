Проривів не буде? Київводоканал заявив про готовність до зими графіка



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Ліквідовано понад 7 тис. пошкоджень на мережі водопостачання та водовідведення

Київводоканал готовий до роботи в зимовий період. Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що для того, щоб в осінньо-зимовий період системи водопостачання та відведення стоків працювали безперебійно, спеціалісти Київводоканалу заздалегідь ретельно готують обладнання для роботи взимку.

Підготовка включає ремонт водопровідних і каналізаційних мереж, повну перевірку Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій (профілактичний огляд станцій, поточний ремонт зовнішніх мереж теплофікації, камер, труб та колодязів, ремонт запірної арматури, теплотрас, встановлення нових світильників тощо), реконструкцію насосних станцій, вузлів знезараження та проведення ремонту приміщень.

«Усі заплановані роботи з підготовки до зими вже виконано у повному обсязі», - запевнили у Київводоканалі.

Детальна інформацію компанія представила в інфографіці.

Раніше Київводоканал оприлюднив графік планових відключень водопостачання на найближчі дні.

10 жовтня через планові ремонтні роботи відключено воду у будинках на трьох вулицях Києва.

Сьогодні у зв’язку із пошкодженнями на мережі залишилися без води будинки на трьох вулицях міста.