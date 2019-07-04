Мешканців Оболоні попередили: верхні поверхи будинків залишаться без води



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Київводоканал проводить аварійні ремонтні роботи

У четвер, 4 липня, у зв`язку з ремонтними роботами можливе обмеження водопостачання на верхніх поверхах будівель житлового масиву Оболонь. Про це повідомила пресслужба «Київводоканалу».

Аварійні ремонтні роботи з заміни запірної арматури на водопровідній насосній станції «Оболонь-1» триватимуть з 7:30 до 23:00.

У «Київводоканалі» просять вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, 3 липня через аварії на мережі холодного водопостачання в Києві залишилися без води будинки на трьох вулицях.

Як повідомлялося, 3 липня на базі Деснянської водопровідної станції відбулося показове навчання з питань цивільного захисту, яке проводили представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Київської служби порятунку, Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. В навчаннях було задіяно 8 одиниць техніки та біля 35 фахівців особового складу різних підрозділів. Під час навчань було відтворено порядок дій при аварійній ситуації з витоком хлору. За легендою витік хлору відбувся у зв`язку з пошкодженням трубопроводу переливної станції.