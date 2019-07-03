День без води: через аварії сталося відключення у будинках в Києві (адреси)



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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

Сьогодні, 3 липня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання в Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Вишняківська, 12;

вул. Стеценка, 1;

вул. Тулузи, 26.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, 2 липня через пошкодження на мережі холодного водопостачання було відключено воду у будинках на двох вулицях Києва.