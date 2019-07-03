День без води: через аварії сталося відключення у будинках в Києві (адреси)
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
Сьогодні, 3 липня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання в Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Вишняківська, 12;
- вул. Стеценка, 1;
- вул. Тулузи, 26.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, 2 липня через пошкодження на мережі холодного водопостачання було відключено воду у будинках на двох вулицях Києва.