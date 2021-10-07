Мешканець Київщини вирощував коноплі та збував «товар» у столиці (фото, відео)

Молодику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

У рамках проведення операції «Мак» співробітники карного розшуку за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури викрили 32-річного мешканця Київської області, який вирощував та збував наркотики на території Києва. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Фігуранта затримали за місцем проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Ми з’ясували, що порушник облаштував спеціальне приміщення для вирощування кущів конопель та підготовки для їх подальшого збуту. У ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання чоловіка ми вилучили пів кілограма канабісу, а також 16 кущів коноплі. За даним фактом розпочато два кримінальних провадження за частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та за частиною першою статті 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель)», – розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру.

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.