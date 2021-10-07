  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Мешканець Київщини вирощував коноплі та збував «товар» у столиці (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Порушник облаштував спеціальне приміщення для вирощування кущів конопель - Мешканець Київщини вирощував коноплі та збував «товар» у столиці (фото, відео)
    Порушник облаштував спеціальне приміщення для вирощування кущів конопель
    Фото: Нацполіція

    Молодику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

    У рамках проведення операції «Мак» співробітники карного розшуку за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури викрили 32-річного мешканця Київської області, який вирощував та збував наркотики на території Києва. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Фігуранта затримали за місцем проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    «Ми з’ясували, що порушник облаштував спеціальне приміщення для вирощування кущів конопель та підготовки для їх подальшого збуту. У ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання чоловіка ми вилучили пів кілограма канабісу, а також 16 кущів коноплі. За даним фактом розпочато два кримінальних провадження за частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та за частиною першою статті 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель)», – розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Мешканець Київщини вирощував коноплі та збував «товар» у столиці (фото, відео)
    Мешканець Київщини вирощував коноплі та збував «товар» у столиці (фото, відео)
    Мешканець Київщини вирощував коноплі та збував «товар» у столиці (фото, відео)

    За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру.

    Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал Київщина наркотики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мешканець Київщини вирощував коноплі та збував «товар» у столиці (фото, відео)