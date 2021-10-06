На Київщині судитимуть іноземця за контрабанду кокаїну на понад 6 млн грн (фото)

Пакети з кокаїном були виявлені у валізі чоловіка в «Борисполі»

Чоловік намагався провести через кордон понад 2,7 кг кокаїну

Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно іноземця за фактом контрабанди наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, вирішив здійснити контрабанду наркотиків на територію України. У травні поточного року іноземець прилетів до України з Бразилії транзитом через Катар. Під час проходження митного контролю в міжнародному аеропорту «Бориспіль» у валізі вказаної особи було виявлено замасковані 17 пакетів із кокаїном.

Загалом обвинувачений намагався провести через кордон понад 2,7 кг кокаїну. Орієнтовна вартість контрабандного вантажу за цінами «чорного ринку» становить понад 6 млн грн.

За клопотанням прокуратури чоловікові судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного управління СБУ у Києві та Київській області за участі Державної митної служби України та Державної прикордонної служби України.

Як повідомлялося, Служба безпеки України запобігла контрабанді оптової партії наркотиків з Латинської Америки до Євросоюзу. Було вилучено майже 60 кг кокаїну на суму $10 млн за цінами «чорного ринку».