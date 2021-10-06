  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київщині судитимуть іноземця за контрабанду кокаїну на понад 6 млн грн (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пакети з кокаїном були виявлені у валізі чоловіка в &laquo;Борисполі&raquo; - На Київщині судитимуть іноземця за контрабанду кокаїну на понад 6 млн грн (фото)

    Пакети з кокаїном були виявлені у валізі чоловіка в «Борисполі»

    Фото: Київська обласна прокуратура

    Чоловік намагався провести через кордон понад 2,7 кг кокаїну

    Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно іноземця за фактом контрабанди наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, вирішив здійснити контрабанду наркотиків на територію України. У травні поточного року іноземець прилетів до України з Бразилії транзитом через Катар. Під час проходження митного контролю в міжнародному аеропорту «Бориспіль» у валізі вказаної особи було виявлено замасковані 17 пакетів із кокаїном.

    Загалом обвинувачений намагався провести через кордон понад 2,7 кг кокаїну. Орієнтовна вартість контрабандного вантажу за цінами «чорного ринку» становить понад 6 млн грн.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Київщині судитимуть іноземця за контрабанду кокаїну на понад 6 млн грн (фото)
    На Київщині судитимуть іноземця за контрабанду кокаїну на понад 6 млн грн (фото)
    Фото: Київська обласна прокуратура

    За клопотанням прокуратури чоловікові судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного управління СБУ у Києві та Київській області за участі Державної митної служби України та Державної прикордонної служби України.

    Як повідомлялося, Служба безпеки України запобігла контрабанді оптової партії наркотиків з Латинської Америки до Євросоюзу. Було вилучено майже 60 кг кокаїну на суму $10 млн за цінами «чорного ринку».

    Теги: прокуратура СБУ суд кримінал контрабанда Аеропорт Бориспіль Київщина наркотики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині судитимуть іноземця за контрабанду кокаїну на понад 6 млн грн (фото)