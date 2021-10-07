У Чернівцях чоловік перетворив орендовану квартиру на нарколабораторію

До нелегального бізнесу він також залучив ще двох чернівчан віком і 37 і 53 років

Поліцейські викрили у квартирі в Чернівцях нарколабораторію, де виготовляли амфетамін. Виготовлення та збут психотропної речовини організував 36-річний чернівчанин. Про це повідомляіє пресслужба поліції.

Лабораторію чоловік облаштував в орендованій квартирі. До нелегального бізнесу він також залучив ще двох чернівчан віком і 37 і 53 років.

«Як встановили правоохоронці в орендованій квартирі чоловік облаштував приміщення для переробки наркотичних засобів та виготовлення амфетаміну. Також він налагодив канали збуту виготовленого продукту на території Буковини», – повідомили у поліції.

У помешканні чоловіка провели обшуки. Поліцейські виявили та вилучили прекурсори та обладнання для виготовлення амфетаміну (хімічні реактиви, розчинники, колби, скляні банки, пластикові пляшки та посуд), поліетиленові пакети з амфетаміном, електронні ваги, пакетики для фасування та інші речові докази.

За цінами «чорного» ринку вартість наркотичних речовин становить понад 300 тис. грн. Вилучене скерували на експертизу.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події, канали надходження прекурсорів та причетних осіб. Триває досудове розслідування.