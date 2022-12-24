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Метро у Києві працює з обмеженнями: пасажир потрапив під поїзд

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Метро у Києві працює з обмеженнями: пасажир потрапив під поїзд
Метро у Києві працює з обмеженнями
фото з відкритих джерел

На червоній гілці київського метро обмежено рух поїздів

Рух потягів червоною лінією київського метрополітену походить від станції «Академмістечко» до станції «Дарниця».
Про це повідомляє в Telegram КМДА.

Обмеження пов'язані із тим, що на станції «Лісова» пасажир потрапив під поїзд метро. На місце події викликані медики та правоохоронці.

«Проводиться необхідна робота. Про зміни та поновлення руху поїздів буде повідомлено додатково», – йдеться у повідомленні КМДА.

Теги: Київ метро Telegram робота

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