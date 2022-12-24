Метро у Києві працює з обмеженнями: пасажир потрапив під поїзд

На червоній гілці київського метро обмежено рух поїздів

Рух потягів червоною лінією київського метрополітену походить від станції «Академмістечко» до станції «Дарниця».

Про це повідомляє в Telegram КМДА.



Обмеження пов'язані із тим, що на станції «Лісова» пасажир потрапив під поїзд метро. На місце події викликані медики та правоохоронці.

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«Проводиться необхідна робота. Про зміни та поновлення руху поїздів буде повідомлено додатково», – йдеться у повідомленні КМДА.