Кияни довго чекали на це. Кличко повідомив про зміни у роботі метро
Станції були зачиненими від початку широкомасштабного вторгнення РФ
Влада Києва з 20 грудня відкриває дві станції столичного метрополітену, які були зачинені відпочатку війни. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Завтра відкриємо дві станції столичного метрополітену – «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» - і перехід між ними. Ці станції були зачиненими від початку широкомасштабного вторгнення Росії», повідомив Кличко.
Нагадаємо, на 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками. За інформацією мера міста Віталія Кличка, мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися.
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