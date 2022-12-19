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Кияни довго чекали на це. Кличко повідомив про зміни у роботі метро

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кияни довго чекали на це. Кличко повідомив про зміни у роботі метро
фото з відкритих джерел

Станції були зачиненими від початку широкомасштабного вторгнення РФ

Влада Києва з 20 грудня відкриває дві станції столичного метрополітену, які були зачинені відпочатку війни. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Завтра відкриємо дві станції столичного метрополітену – «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» - і перехід між ними. Ці станції були зачиненими від початку широкомасштабного вторгнення Росії», повідомив Кличко.

Нагадаємо, на 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками. За інформацією мера міста Віталія Кличка, мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. 

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Теги: метро Хрещатик Віталій Кличко

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