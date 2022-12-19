У КМДА повідомили новий графік роботи станцій метро

Станція «Хрещатик» поки працюватиме на один вестибюль у напрямку вулиці Хрещатик

20 грудня станції метро «Хрещатик» та «Майдан Незалежності», а також пересадочний вузол між ними запрацюють для перевезень пасажирів, повідомили у КМДА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Працюватимуть станції у такому графіку:

Ⓜ«Хрещатик» із 5:40 до 21:35

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ⓜ«Майдан Незалежності» із 5:38 до 21:38

Наразі залишаються зачиненими дві станції червоної лінії – «Дніпро» та «Гідропарк».

Детальна інформація про роботу метрополітену за посиланням.

Нагадаємо, влада Києва з 20 грудня відкриває дві станції столичного метрополітену, які були зачинені від початку війни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, за час війни на 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками. За інформацією мера міста Віталія Кличка, мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися.