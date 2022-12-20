Головна Київ Новини
search button user button menu button

У роботі столичного метро стався збій: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У роботі столичного метро стався збій: деталі
Деякі станції метро працюють лише на вхід
фото з відкритих джерел

Енергетики вже працюють над вирішенням питання

Сьогодні, 20 грудня, у роботі київського метрополітену стався збій через перепади напруги. Про це повідомила пресслужба КМДА, а також читачі «Главкома».

«Станом на 8:00 через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену здійснюється від ст. «Академмістечко» до ст. «Арсенальна»

Рух наземною ділянкою призупинено, відповідно станції «Лісова», «Чернігівська» «Дарниця» та «Лівобережна» тимчасово зачиняються на вхід», – повідомили в КМДА.

Водночас рух синьою та зеленою лініями метрополітену відновлено.  «Енергетики працюють над вирішенням питання. Про відновлення роботи всіх станцій буде повідомлення додатково», – зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 20 грудня станції метро «Хрещатик» та «Майдан Незалежності», а також пересадочний вузол між ними запрацюють для перевезень пасажирів. Також влада Києва з 20 грудня відкриває дві станції столичного метрополітену, які були зачинені від початку війни. 

Теги: метро КМДА Хрещатик влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Столиця оговтується від атаки РФ
Київське метро завтра навряд чи запрацює – депутатка Київради
16 грудня, 22:28
17 грудня метро відновить роботу
Кличко заявив про відновлення роботи київського метро
17 грудня, 07:45
Тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену
У Харкові зупинили рух метро
17 грудня, 08:50

Новини

У роботі столичного метро стався збій: деталі
У роботі столичного метро стався збій: деталі
Частина киян можуть залишитися без тепла – Кличко
Частина киян можуть залишитися без тепла – Кличко
Без світла по 10 годин. Яка ситуація з електропостачанням у Києві
Без світла по 10 годин. Яка ситуація з електропостачанням у Києві
Дрони пошкодили енергосистему Київщини. Кличко повідомив про дефіцит струму
Дрони пошкодили енергосистему Київщини. Кличко повідомив про дефіцит струму
У КМДА повідомили новий графік роботи станцій метро
У КМДА повідомили новий графік роботи станцій метро
На Софійській площі засяяла головна ялинка країни (фото)
На Софійській площі засяяла головна ялинка країни (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
РФ готує вторгнення в Молдову. Названо дату
171K
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську: деталі
29K
Квіти, обійми, каравай. Як Лукашенко Путіну догоджав (відео)
14K
ЗСУ повідомили, хто підлягає мобілізації в першу чергу
14K
Навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал (фото)
11K
Головний розвідник росіян під час зустрічі з директором ЦРУ розказав страшну правду про Путіна 

Новини

300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
Сьогодні, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
Вчора, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
Вчора, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05
Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
17 грудня, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
16 грудня, 07:12

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту