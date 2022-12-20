У роботі столичного метро стався збій: деталі

Деякі станції метро працюють лише на вхід

Енергетики вже працюють над вирішенням питання

Сьогодні, 20 грудня, у роботі київського метрополітену стався збій через перепади напруги. Про це повідомила пресслужба КМДА, а також читачі «Главкома».

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«Станом на 8:00 через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену здійснюється від ст. «Академмістечко» до ст. «Арсенальна»

Рух наземною ділянкою призупинено, відповідно станції «Лісова», «Чернігівська» «Дарниця» та «Лівобережна» тимчасово зачиняються на вхід», – повідомили в КМДА.

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Водночас рух синьою та зеленою лініями метрополітену відновлено. «Енергетики працюють над вирішенням питання. Про відновлення роботи всіх станцій буде повідомлення додатково», – зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 20 грудня станції метро «Хрещатик» та «Майдан Незалежності», а також пересадочний вузол між ними запрацюють для перевезень пасажирів. Також влада Києва з 20 грудня відкриває дві станції столичного метрополітену, які були зачинені від початку війни.