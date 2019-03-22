Минулого року київські спортсмени завоювали майже 2 тис. медалей



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До складу різних збірних України делеговано майже 2 тисячі киян

У 2018 році київські спортсмени завоювали 1849 медалей, із яких 205 – це нагороди чемпіонатів Європи та світу. Про це повідомив директор Департаменту молоді та спорту Вадим Гутцайт під час підведення підсумків міської цільової програми «Київ спортивний 2016-2018 роки».

«Найважливіший показник ефективності – це спортивні результати киян за минулі роки. Тільки за 2018 рік у Києві було проведено 36 спортивних заходів та 293 міських змагань, участь у яких загалом взяло більше 100 тисяч осіб. Київ є найспортивнішим містом, і до складу різних збірних України делегував майже 2 тисячі киян, які завоювали тільки у 2018 році 1849 медалей, із яких 205 – це нагороди чемпіонатів Європи та світу», – підкреслив він.

Гутцайт зазначив, що ефективна робота Департаменту стала можлива в першу чергу завдяки тому, що останні три роки київська міська влада приділяла достатньо уваги спорту і передбачала належне фінансування галузі. Саме в ці роки розпочато програму реконструкції та будівництва спортивних споруд, на які раніше не звертали увагу.

«Щороку місто збільшує фінансування, що дало змогу тільки за останній час належним чином відреставрувати 256 спортивних об’єктів. Київ із усією серйозністю ставиться до відновлення спортивної інфраструктури. Після успішного досвіду роботи з малими та середніми спортивними об’єктами, вже готовий перейти до відновлення таких знакових місць, як льодова арена «Крижинка». І ми впевнені, що все вийде, бо є найголовніше – розуміння та підтримка керівництва міста», – наголосив Гутцайт.

Окрему гордість і повагу у Департаменту викликають успіхи київських спортсменів з інвалідністю, які за минулий рік здобули 548 медалей на внутрішніх та міжнародних змаганнях. У Департаменті зазначили, що будуть і надалі підтримувати розвиток спорту серед людей з інвалідністю та створюватимуть їм належні умови для занять.

Як повідомлялося, українські спортсмени на міжнародних змаганнях в 2018 році здобули 5170 медалей (1910 золотих, 1633 срібних і 1627 бронзових).

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