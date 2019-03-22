У 2018 році збірні команди України здобули більше 5 тисяч нагород



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Українська дзюдоїстка Дарина Білодід 5 канал

Таку цифру озвучили під час звіту на засіданні профільного Комітету ВРУ

Українські спортсмени на міжнародних змаганнях в 2018 році здобули 5170 медалей (1910 золотих, 1633 срібних і 1627 бронзових). Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.



Національні збірні команди України з олімпійської видів спорту в 813 змаганнях виграли 105 золотих, 125 срібних і 204 бронзові медалі (загалом 434).

Українські спортсмени з неолімпійських видів спорту в 305 змаганнях завоювали 1485 золота, 1242 срібла і 1169 бронзи (3896).

Українці з інвалідністю в 119 змаганнях принесли в скарбничку 320 золотих нагород, 266 срібних і 254 бронзових (840).



