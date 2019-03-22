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    У 2018 році збірні команди України здобули більше 5 тисяч нагород

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    <span class="irc_su" dir="ltr" style="text-align: left;">Українська дзюдоїстка Дарина Білодід</span> - У 2018 році збірні команди України здобули більше 5 тисяч нагород
    Українська дзюдоїстка Дарина Білодід
    5 канал

    Таку цифру озвучили під час звіту на засіданні профільного Комітету ВРУ

    Українські спортсмени на міжнародних змаганнях в 2018 році здобули 5170 медалей (1910 золотих, 1633 срібних і 1627 бронзових). Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

    Національні збірні команди України з олімпійської видів спорту в 813 змаганнях виграли 105 золотих, 125 срібних і 204 бронзові медалі (загалом 434).

    Українські спортсмени з неолімпійських видів спорту в 305 змаганнях завоювали 1485 золота, 1242 срібла і 1169 бронзи (3896).

    Українці з інвалідністю в 119 змаганнях принесли в скарбничку 320 золотих нагород, 266 срібних і 254 бронзових (840).

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