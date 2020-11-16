Минулого тижня у Києві сталося два «замінування»

Рятувальники та правоохоронці здійснили три виїзди на виявлення підозрілих предметів

Минулого тижня, з 9 по 15 листопада, пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 204 виїзди. З них вогнеборці ліквідували 83 пожежі та 5 аварій. Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювалися 20 разів, ще 36 – для допомоги іншим службам столиці.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

За вказаний період на водних об’єктах міста Києва загиблих не було, врятовано 1 особу. Всього з початку 2020 року на водних об'єктах міста врятовано 9 осіб та загинуло 42 особи, а саме: на р. Дніпро - 15 осіб, на озерах - 16 осіб, на інших водоймах міста - 11 осіб.

Разом з тим, з початку карантину продезинфіковано 273 об’єкти на загальній площі 130249 кв. м, використано 7138 літрів дезинфікуючої речовини, задіяно 38 одиниці техніки та 249 чоловік особового складу.

Минулого тижня підрозділи гарнізону для спільного відпрацювання з МВС, СБУ інформації щодо мінування об’єктів міста залучались 2 рази та здійснено 3 виїзди на виявлення підозрілих предметів. Всього за 2020 рік здійснено таких 330 виїздів і у трьох випадках були виявлені вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, 13 листопада вранці столична поліція перекрила підходи до будівлі Верховної Ради, оскільки надійшла інформація про мінування будівлі Ради.