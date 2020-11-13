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    Новини

    Будівлю Верховної Ради «замінували» (фото)

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    Правоохоронці перекрили підходи до парламенту - Будівлю Верховної Ради «замінували» (фото)
    Правоохоронці перекрили підходи до парламенту

    У будівлі та на території Ради працюють правоохоронці

    У п'ятницю, 13 листопада, вранці столична поліція перекрила підходи до будівлі Верховної Ради.

    За попередніми даними, надійшла інформація про мінування будівлі Ради. На місці працює поліція, яка перекриває підходи до будівлі, повідомляє «Апостроф».

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    Будівлю Верховної Ради «замінували» (фото)
    Будівлю Верховної Ради «замінували» (фото)
    Будівлю Верховної Ради «замінували» (фото)

    Останнім часом «мінування» об’єктів у Києві відбувається досить часто.

    Так, впродовж минулого тижня, з 2 по 8 листопада, столичні правоохоронці перевіряли 11 повідомлень про мінування об’єктів.

    3 листопада у Києві закрили станцію метро «Хрещатик» через повідомленні про замінування. У результаті перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено.

    Також 3 листопада, невідомий «замінував» ТЦ «Глобус» на Майдані Незалежності.

    8 листопада ввечері станція Київського метрополітену «Хрещатик», а також пересадка були закриті для пасажирів у зв'язку з анонімним повідомленням про замінування.

    Теги: Національна поліція України Верховна Рада замінування
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