Будівлю Верховної Ради «замінували» (фото)

У будівлі та на території Ради працюють правоохоронці

У п'ятницю, 13 листопада, вранці столична поліція перекрила підходи до будівлі Верховної Ради.

За попередніми даними, надійшла інформація про мінування будівлі Ради. На місці працює поліція, яка перекриває підходи до будівлі, повідомляє «Апостроф».

Останнім часом «мінування» об’єктів у Києві відбувається досить часто.

Так, впродовж минулого тижня, з 2 по 8 листопада, столичні правоохоронці перевіряли 11 повідомлень про мінування об’єктів.

3 листопада у Києві закрили станцію метро «Хрещатик» через повідомленні про замінування. У результаті перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Також 3 листопада, невідомий «замінував» ТЦ «Глобус» на Майдані Незалежності.

8 листопада ввечері станція Київського метрополітену «Хрещатик», а також пересадка були закриті для пасажирів у зв'язку з анонімним повідомленням про замінування.