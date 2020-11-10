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    У дворі багатоповерхівки в Києві згоріли три автомобілі (фото)

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    Один автомобіль згорів ущент, два&nbsp;&ndash; серйозно пошкоджені вогнем - У дворі багатоповерхівки в Києві згоріли три автомобілі (фото)
    Один автомобіль згорів ущент, два – серйозно пошкоджені вогнем
    Фото: ДСНС

    До ліквідації пожежі в автомобілях залучалися рятувальники

    У вівторок, 10 листопада, на світанку у дворі 16-поверхового житлового будинку на проспекті Маяковського, 93-А у Деснянському районі столиці сталося загорання автомобілів. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 05:04. 

    До місці рятувальники виявили, що загоряння сталося в автомобілі Mercedes C-250 з розповсюдженням на Mercedes Sprinter та Mazda-3. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Вогнеборці локалізували пожежу о 05:21, а о 05:32 – ліквідували.

    Внаслідок займання автомобіль Mercedes C-250 згорів повністю. В автомобілі Mercedes Sprinter пошкоджено моторний відсік, лобове скло, салон, двері та лакофарбове покриття. В автомобілі Mazda-3 пошкоджено лакофарбове покриття лівої сторони, моторний відсік, автомобільна покришка та салон.

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    У дворі багатоповерхівки в Києві згоріли три автомобілі (фото)
    У дворі багатоповерхівки в Києві згоріли три автомобілі (фото)
    У дворі багатоповерхівки в Києві згоріли три автомобілі (фото)
    У дворі багатоповерхівки в Києві згоріли три автомобілі (фото)
    У дворі багатоповерхівки в Києві згоріли три автомобілі (фото)

    До ліквідації займання було залучено 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Жертв та постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується правоохоронцями.

    Як повідомлялося, 9 листопада сталося загорання автомобіля Renault Master на вул. Тростянецькій, 6-Д у Дарницькому районі столиці.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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