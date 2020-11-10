У дворі багатоповерхівки в Києві згоріли три автомобілі (фото)
До ліквідації пожежі в автомобілях залучалися рятувальники
У вівторок, 10 листопада, на світанку у дворі 16-поверхового житлового будинку на проспекті Маяковського, 93-А у Деснянському районі столиці сталося загорання автомобілів. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 05:04.
До місці рятувальники виявили, що загоряння сталося в автомобілі Mercedes C-250 з розповсюдженням на Mercedes Sprinter та Mazda-3. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.
Вогнеборці локалізували пожежу о 05:21, а о 05:32 – ліквідували.
Внаслідок займання автомобіль Mercedes C-250 згорів повністю. В автомобілі Mercedes Sprinter пошкоджено моторний відсік, лобове скло, салон, двері та лакофарбове покриття. В автомобілі Mazda-3 пошкоджено лакофарбове покриття лівої сторони, моторний відсік, автомобільна покришка та салон.
До ліквідації займання було залучено 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.
Жертв та постраждалих немає.
Причина виникнення пожежі з’ясовується правоохоронцями.
Як повідомлялося, 9 листопада сталося загорання автомобіля Renault Master на вул. Тростянецькій, 6-Д у Дарницькому районі столиці.