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    Біля столичної багатоповерхівки вщент згорів мікроавтобус (фото, відео)

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    Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю - Біля столичної багатоповерхівки вщент згорів мікроавтобус (фото, відео)
    Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю
    Фото: ДСНС

    Причина загорання автомобіля встановлюється

    Сьогодні, 9 листопада, сталося загорання автомобіля на вул. Тростянецькій, 6-Д у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 09:56.

    На місці події вогнеборці встановили, що пожежа виникла у дворі 9-поверхового житлового будинку у припаркованому автомобілі Renault Master виникла пожежа, повідомляє пресслужба столичних рятувальників. 

    О 10:11 загоряння було локалізовано, та о 10:19 ліквідовано.

    Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.

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    Біля столичної багатоповерхівки вщент згорів мікроавтобус (фото, відео)
    Біля столичної багатоповерхівки вщент згорів мікроавтобус (фото, відео)

    На місці події працювало 3 одиниці основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

    Жертв та постраждалих немає.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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