Біля столичної багатоповерхівки вщент згорів мікроавтобус (фото, відео)
Причина загорання автомобіля встановлюється
Сьогодні, 9 листопада, сталося загорання автомобіля на вул. Тростянецькій, 6-Д у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 09:56.
На місці події вогнеборці встановили, що пожежа виникла у дворі 9-поверхового житлового будинку у припаркованому автомобілі Renault Master виникла пожежа, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.
О 10:11 загоряння було локалізовано, та о 10:19 ліквідовано.
Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.
На місці події працювало 3 одиниці основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.
Жертв та постраждалих немає.
Причина загоряння наразі встановлюється.