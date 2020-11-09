Біля столичної багатоповерхівки вщент згорів мікроавтобус (фото, відео)

Причина загорання автомобіля встановлюється

Сьогодні, 9 листопада, сталося загорання автомобіля на вул. Тростянецькій, 6-Д у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 09:56.

На місці події вогнеборці встановили, що пожежа виникла у дворі 9-поверхового житлового будинку у припаркованому автомобілі Renault Master виникла пожежа, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

О 10:11 загоряння було локалізовано, та о 10:19 ліквідовано.

Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.

На місці події працювало 3 одиниці основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Причина загоряння наразі встановлюється.