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    Минулої ночі на столичних дорогах патрульні виявили 26 п’яних водіїв (фото)

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    У водія&nbsp;Sкoda інспектори виявили 1,24 проміле алкоголю - Минулої ночі на столичних дорогах патрульні виявили 26 п’яних водіїв (фото)
    У водія Sкoda інспектори виявили 1,24 проміле алкоголю
    Фото: Патрульна поліція Києва

    В одного з водіїв патрульні виявили ознаки наркотичного сп'яніння

    У ніч на середу, 2 жовтня, інспектори Патрульної поліції Києва виявили 26 водіїв, які керували транспортними засобами з явними ознаками сп'яніння.

    Так, 01:20 2 жовтня на проспекті Героїв Космосу поліцейські зупинили автомобіль Sкoda за порушення ПДР. У автомобіля не працювала підсвітка номерного знаку. Спілкуючись з порушником, патрульні помітили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння, результат — 1,24 проміле, що перевищує дозволену норму у 6 разів.

    Як повідомляє пресслужба Патрульної поліції, на порушника патрульні винесли постанову за ч.6 ст. 121 (Керування транспортним засобом з неосвітленим номерним знаком) та склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.

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    О 01:25 на проспекті Перемоги інспектори зупинили автомобіль Volkswagen під керуванням 36-річного водія за порушення ПДР. Патрульні помітили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння й провели перевірку за допомогою приладу Драгер. Алкотестер показав результат — 2,08 проміле.

    На порушника патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.

    О 03:05, патрулюючи на бульварі Олексія Кольцова, увагу інспекторів привернув транспортний засіб Volkswagen, водій якого рухався по зустрічній смузі. Поліцейські зупинили автомобіль. Під час спілкування з чоловіком інспектори виявили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Окрім того, 30-річний водій помітно нервував та поводив себе агресивно, а тому патрульні провели поверхневу перевірку його автомобіля. Поліцейські виявили два паперових згортки: один із порошкоподібною речовиною білого кольору, інший – з речовиною рослинного походження зеленого кольору.

    На порушника патрульні винесли постанову за ч.2 ст. 122 (Рух зустрічною смугою) та склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП. Крім цього на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин та надання правової кваліфікації діям водія.

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    Минулої ночі на столичних дорогах патрульні виявили 26 п’яних водіїв (фото)
    Минулої ночі на столичних дорогах патрульні виявили 26 п’яних водіїв (фото)
    Минулої ночі на столичних дорогах патрульні виявили 26 п’яних водіїв (фото)
    Минулої ночі на столичних дорогах патрульні виявили 26 п’яних водіїв (фото)
    Минулої ночі на столичних дорогах патрульні виявили 26 п’яних водіїв (фото)
    Минулої ночі на столичних дорогах патрульні виявили 26 п’яних водіїв (фото)

    Патрульна поліція Києва вкотре наголошує на неприпустимості керування транспортом в стані сп'яніння.

    Як повідомлялося, у вересні столичні патрульні склали 938 адмінпротоколів за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

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