Минулої ночі на столичних дорогах патрульні виявили 26 п’яних водіїв (фото)



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У водія Sкoda інспектори виявили 1,24 проміле алкоголю Фото: Патрульна поліція Києва

В одного з водіїв патрульні виявили ознаки наркотичного сп'яніння

У ніч на середу, 2 жовтня, інспектори Патрульної поліції Києва виявили 26 водіїв, які керували транспортними засобами з явними ознаками сп'яніння.

Так, 01:20 2 жовтня на проспекті Героїв Космосу поліцейські зупинили автомобіль Sкoda за порушення ПДР. У автомобіля не працювала підсвітка номерного знаку. Спілкуючись з порушником, патрульні помітили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння, результат — 1,24 проміле, що перевищує дозволену норму у 6 разів.

Як повідомляє пресслужба Патрульної поліції, на порушника патрульні винесли постанову за ч.6 ст. 121 (Керування транспортним засобом з неосвітленим номерним знаком) та склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.

О 01:25 на проспекті Перемоги інспектори зупинили автомобіль Volkswagen під керуванням 36-річного водія за порушення ПДР. Патрульні помітили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння й провели перевірку за допомогою приладу Драгер. Алкотестер показав результат — 2,08 проміле.

На порушника патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.

О 03:05, патрулюючи на бульварі Олексія Кольцова, увагу інспекторів привернув транспортний засіб Volkswagen, водій якого рухався по зустрічній смузі. Поліцейські зупинили автомобіль. Під час спілкування з чоловіком інспектори виявили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Окрім того, 30-річний водій помітно нервував та поводив себе агресивно, а тому патрульні провели поверхневу перевірку його автомобіля. Поліцейські виявили два паперових згортки: один із порошкоподібною речовиною білого кольору, інший – з речовиною рослинного походження зеленого кольору.

На порушника патрульні винесли постанову за ч.2 ст. 122 (Рух зустрічною смугою) та склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП. Крім цього на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин та надання правової кваліфікації діям водія.

Патрульна поліція Києва вкотре наголошує на неприпустимості керування транспортом в стані сп'яніння.

Як повідомлялося, у вересні столичні патрульні склали 938 адмінпротоколів за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.