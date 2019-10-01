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    Новини

    У вересні на столичних дорогах патрульні зловили майже тисячу п’яних водіїв

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    У вересні на столичних дорогах патрульні зловили майже тисячу п’яних водіїв

    Патрульні склали 938 адмінпротоколів за керування транспортним засобом у стані сп'яніння

    За вересень 2019 року київські патрульні опрацювати 41 503 виклики, що надійшли від заявників на службу 102.

    В загальному на порушників патрульні склали 38 287 адміністративних матеріалів, з яких 938 за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва у своєму звіті за вересень.

    Крім цього, столичні патрульні затримали 396 осіб, які, ймовірно, вчинили кримінальні правопорушення, та ще 159 громадян, які перебували в розшуку. Серед них по гарячих слідах поліцейські затримали: 53 ймовірних крадії, 23 ймовірних грабіжники, 5 ймовірних розбійників та 7 ймовірних викрадачів автомобілів.


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    Також інспектори виявили у 178 осіб речовини, схожі на наркотичні, що заборонені у вільному обігу.

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