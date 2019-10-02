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    У центрі Києва автомобіль охорони протаранив Mitsubishi і влетів у ВАЗ (фото, відео)

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    У центрі Києва автомобіль охорони протаранив Mitsubishi і влетів у ВАЗ (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Автомобіль охорони нісся на великій швидкості

    У вівторок, 1 жовтня, на бульварі Лесі Українки зіткнулися позашляховик Mitsubishi, авто Renault служби охорони і ВАЗ 2110. В результаті аварії одна людина потрапила в лікарню.

    Про це повідомляє Інформатор.

    Пасажирка Mitsubishi розповіла, що позашляховик здійснював розворот біля будівлі ЦВК. Поки вони пропускали зустрічний потік машин, в них на великій швидкості влетів автомобіль охорони. Після цього Renault винесло на зустрічну практично в лоб ВАЗу. Водія ВАЗа відвезла карета швидкої допомоги. Решта учасників ДТП не постраждали.

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    Співробітники охоронної фірми відмовилися коментувати подію, тому невідомо, куди вони так поспішали і включили проблискові вогні на своєму Renault. В деталях аварії розбирається патрульна поліція і слідчо-оперативна група.

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    У центрі Києва автомобіль охорони протаранив Mitsubishi і влетів у ВАЗ (фото, відео)
    У центрі Києва автомобіль охорони протаранив Mitsubishi і влетів у ВАЗ (фото, відео)
    У центрі Києва автомобіль охорони протаранив Mitsubishi і влетів у ВАЗ (фото, відео)
    У центрі Києва автомобіль охорони протаранив Mitsubishi і влетів у ВАЗ (фото, відео)
    У центрі Києва автомобіль охорони протаранив Mitsubishi і влетів у ВАЗ (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, біля Голосіївського парку Smart на смерть збив чоловіка. Наїзд стався на прибудинковій дорозі, коли пішохід ступив на проїжджу частину прямо перед автомобілем.

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