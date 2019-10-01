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    Події в Україні

    У поліції нагадали водіям, що тепер треба їздити вдень з увімкненими фарами

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    Тим, хто забуде включити ходові вогні або ближні фари, загрожує штраф - У поліції нагадали водіям, що тепер треба їздити вдень з увімкненими фарами
    Тим, хто забуде включити ходові вогні або ближні фари, загрожує штраф

    З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні

    Національна поліція нагадала, що з 1 жовтня водії на українських дорогах мають вмикати вдень денні ходові вогні або фари ближнього світла.

    Про це повідомила Нацполіція у Facebook.

    Так, згідно з правилами дорожнього руху, з 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

    Тим, хто забуде включити ходові вогні або ближні фари, загрожує штраф у розмірі 425 грн.

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