У поліції нагадали водіям, що тепер треба їздити вдень з увімкненими фарами



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Тим, хто забуде включити ходові вогні або ближні фари, загрожує штраф

З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні

Національна поліція нагадала, що з 1 жовтня водії на українських дорогах мають вмикати вдень денні ходові вогні або фари ближнього світла.

Про це повідомила Нацполіція у Facebook.

Так, згідно з правилами дорожнього руху, з 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

Тим, хто забуде включити ходові вогні або ближні фари, загрожує штраф у розмірі 425 грн.