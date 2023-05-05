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Місячне затемнення: гігантський супутник Землі над столицею (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Місячне затемнення: гігантський супутник Землі над столицею (фото)
У п’ятницю ввечері розпочалося місячне затемнення
фото: glavcom.ua

Спочатку супутник Місяць був багряного кольору, а далі набув золотистих відтінків

Сьогодні, 5 травня, ввечері розпочалося місячне затемнення, яке також має назву «квітковий місяць». Під час цього супутник Землі входить в зовнішній край земної тіні.

Тим часом у п’ятницю ввечері жителі Києва та гості столиці можуть спостерігати над містом гігантський Місяць з яскравим забарвленням.

4 фото
На весь екран

Спочатку супутник планети Земля був багряного кольору, а далі набув золотистих відтінків.

До відома, місячне затемнення відбувається, коли Сонце, Земля та Місяць опиняються на одній лінії, і Земля відкидає тінь на поверхню Місяця.  Тож спостерігачі побачать супутник Землі не повністю затемненим, а темно-сіру або коричневу тінь на його поверхні. У пік затемнення ця тінь покриє до 94,6% поверхні Місяця.

Нагадаємо, 22 січня, Місяць наблизився до Землі на мінімальну відстань. Супутник був так близько до планети вперше за тисячу років. 

Теги: земля космос

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