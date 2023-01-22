Найбільший Місяць за тисячу років: супутник Землі максимально наблизиться до планети

Місяць зникає з поля видимості на кілька днів

Сьогодні, 22 січня, Місяць наблизиться до Землі на мінімальну відстань. Супутник буде так близько до планети вперше за тисячу років. Про це повідомляє Timeanddate.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Місяць опиниться на відстані 356568 км від Землі. Востаннє він знаходився так близько до нашої планети у 1030 році. При цьому бачити величезний Місяць жителі Землі не зможуть, тому що молодик – це нібито невидима фаза супутника Землі: Місяць зникає з поля видимості на кілька днів.

Орбіта Місяця, що обертається довкола Землі, не є ідеальним колом, а має еліптичну форму. Через це відстань між супутником та планетою змінюється протягом місяця.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, вчені дослідили воду із Місяця та зробили несподівані висновки: науковці вважають, що вода може бути на супутнику у значній кількості.

Зауважимо, SpaceX запустила на орбіту Землі український наносупутник (відео).