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Найбільший Місяць за тисячу років: супутник Землі максимально наблизиться до планети

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Найбільший Місяць за тисячу років: супутник Землі максимально наблизиться до планети
Розгледіти величезний Місяць жителі Землі не зможуть
фото з відкритих джерел

Місяць зникає з поля видимості на кілька днів

Сьогодні, 22 січня, Місяць наблизиться до Землі на мінімальну відстань. Супутник буде так близько до планети вперше за тисячу років. Про це повідомляє Timeanddate.

Місяць опиниться на відстані 356568 км від Землі. Востаннє він знаходився так близько до нашої планети у 1030 році. При цьому бачити величезний Місяць жителі Землі не зможуть, тому що молодик – це нібито невидима фаза супутника Землі: Місяць зникає з поля видимості на кілька днів.

Орбіта Місяця, що обертається довкола Землі, не є ідеальним колом, а має еліптичну форму. Через це відстань між супутником та планетою змінюється протягом місяця.

До слова, вчені дослідили воду із Місяця та зробили несподівані висновки: науковці вважають, що вода може бути на супутнику у значній кількості.

Зауважимо, SpaceX запустила на орбіту Землі український наносупутник (відео).

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Теги: Планета Земля

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