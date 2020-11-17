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    Новини

    Мітингувальники паралізували рух у центрі Києва (відео)

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    Затор на Парковій дорозі - Мітингувальники паралізували рух у центрі Києва (відео)
    Затор на Парковій дорозі
    Фото: Київ оперативний

    Біля парламенту другий день поспіль відбувається акція протесту підприємців

    Учасники мітингу підприємців заблокували рух транспорту вулицею Грушевського в центрі Києва.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    Біля стадіону «Динамо» ім. Лобановського учасники акції протести постійно ходять пішохідним переходом, не даючи транспорту проїхати.

    У зв'язку з цим в центрі Києва серйозно ускладнено рух. Крім затору на Грушевського, складно проїхати вулицями Інститутська, Шовковична, Садова, Парковою дорогою.

    Затори в центрі Києва станом на 9:20
    Затори в центрі Києва станом на 9:20

    Як відомо, у Києві біля парламенту другий день поспіль відбувається акція протесту ФОПів. Вони вимагають скасувати обмеження – карантин вихідного дня, а також виступають проти введення обов’язкового використання касових апаратів.

    Сьогодні у столиці також проходить масштабний протест під парламентом. В ході протесту стались сутички.

    Теги: Верховна Рада дороги протести у Києві карантин транспорт
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