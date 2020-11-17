Мітингувальники паралізували рух у центрі Києва (відео)
Біля парламенту другий день поспіль відбувається акція протесту підприємців
Учасники мітингу підприємців заблокували рух транспорту вулицею Грушевського в центрі Києва.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Біля стадіону «Динамо» ім. Лобановського учасники акції протести постійно ходять пішохідним переходом, не даючи транспорту проїхати.
У зв'язку з цим в центрі Києва серйозно ускладнено рух. Крім затору на Грушевського, складно проїхати вулицями Інститутська, Шовковична, Садова, Парковою дорогою.
Як відомо, у Києві біля парламенту другий день поспіль відбувається акція протесту ФОПів. Вони вимагають скасувати обмеження – карантин вихідного дня, а також виступають проти введення обов’язкового використання касових апаратів.
Сьогодні у столиці також проходить масштабний протест під парламентом. В ході протесту стались сутички.