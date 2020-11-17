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    Протест під Радою: підприємці поштовхались з поліцією

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    <p>Протестувальники виступають проти введення касових апаратів</p> - Протест під Радою: підприємці поштовхались з поліцією

    Протестувальники виступають проти введення касових апаратів

    Фото: РБК-Україна

    Мітингувальники не пускали нардепів до парламенту

    У Києві біля парламенту другий день поспіль відбувається акція протесту ФОПів. Вони вимагають скасувати обмеження – карантин вихідного дня, а також виступають проти введення обов’язкового використання касових апаратів.

    Отже, сьогодні у столиці також проходить масштабний протест під парламентом. В ході протесту стались сутички, повідомляють ЗМІ.

    Представники руху SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент. Через це Нацгвардія та Нацполіція намагалась зробити коридор для нардепів, щоб вони могли пройти.

    У понеділок мітингувальники заявляли. що хочуть, щоб Верховна Рада розглянула законопроєкт 3853-1, де йдеться про скасування застосування касових апаратів. 

    Організатори мітингу також мають намір мітингувати біля Кабміну і продовжити безстрокову акцію протесту на Банковій – біля Офісу президента України.

    ФОПи, зокрема, вимагають наступне:

    • зберегти мікробізнес в Україні;
    • скасувати касові апарати для мікробізнесу;
    • ухвалити законопроєкти 3853-1(2) та 3993, які дозволяють зберегти спрощену систему оподаткування, обліку та звітності;
    • не допустити вибіркового закриття мікробізнесу на карантин.
    4 листопада Верховна Рада не змогла відстрочити введення касових апаратів для ФОПів до 2022 року.

    Як відомо, в Україні 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені. 

    Згідно з документом, в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень навинос; приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів; діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.

    Водночас передбачено, що у цей період будуть дозволені надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв’язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, діяльність АЗС та СТО.


     

    Теги: Верховна Рада бізнес протест карантин робота парламент
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