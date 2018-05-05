Миття вікон закінчилося трагедією: чоловік випав з 10 поверху

Молодий чоловік мив вікна, оступився і впав

У суботу, 5 травня, на Виноградарі по вулиці Порика на смерть розбився чоловік. Він випав з 10 поверху 16-поверхового будинку. За словами правоохоронців, причиною смерті став нещасний випадок. Чоловік мив вікна, оступився і випав з вікна. Про це повідомляє Інформатор. Сигнал про подію поступив в поліцію о 12:00. Як повідомили поліцейські,



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Молодий чоловік мив вікна, оступився і впав

У суботу, 5 травня, на Виноградарі по вулиці Порика на смерть розбився чоловік. Він випав з 10 поверху 16-поверхового будинку.

За словами правоохоронців, причиною смерті став нещасний випадок. Чоловік мив вікна, оступився і випав з вікна. Про це повідомляє Інформатор.

Сигнал про подію поступив в поліцію о 12:00. Як повідомили поліцейські, чоловікові менше 30 років. За їх словами, він перебував вдома сам. Мати загиблого під час того, що сталося торгувала на ринку.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, 2 травня у Шевченківському районі Києва чоловік вистрелив у себе, а потім намагався вистрибнути з вікна.

3 травня на вулиці Набережно-Хрещатицькій в районі четвертого причалу чоловік спробував вчинити суїцид. Чоловік переліз через парапет і стрибнув на причал. Оскільки висота була близько 5 метрів, він залишився живий.