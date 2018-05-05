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    Миття вікон закінчилося трагедією: чоловік випав з 10 поверху

    Молодий чоловік мив вікна, оступився і впав
    У суботу, 5 травня, на Виноградарі по вулиці Порика на смерть розбився чоловік. Він випав з 10 поверху 16-поверхового будинку. За словами правоохоронців, причиною смерті став нещасний випадок. Чоловік мив вікна, оступився і випав з вікна. Про це повідомляє Інформатор. Сигнал про подію поступив в поліцію о 12:00. Як повідомили поліцейські,
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    Молодий чоловік мив вікна, оступився і впав

    У суботу, 5 травня, на Виноградарі по вулиці Порика на смерть розбився чоловік. Він випав з 10 поверху 16-поверхового будинку.

    За словами правоохоронців, причиною смерті став нещасний випадок. Чоловік мив вікна, оступився і випав з вікна. Про це повідомляє Інформатор.

    Сигнал про подію поступив в поліцію о 12:00. Як повідомили поліцейські, чоловікові менше 30 років. За їх словами, він перебував вдома сам. Мати загиблого під час того, що сталося торгувала на ринку.

    На місці події працює слідчо-оперативна група.

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    Миття вікон закінчилося трагедією: чоловік випав з 10 поверху
    Миття вікон закінчилося трагедією: чоловік випав з 10 поверху
    Миття вікон закінчилося трагедією: чоловік випав з 10 поверху
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, 2 травня у Шевченківському районі Києва чоловік вистрелив у себе, а потім намагався вистрибнути з вікна.

    3 травня на вулиці Набережно-Хрещатицькій в районі четвертого причалу чоловік спробував вчинити суїцид. Чоловік переліз через парапет і стрибнув на причал. Оскільки висота була близько 5 метрів, він залишився живий.

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