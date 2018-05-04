На Подолі чоловік намагався покінчити з життям, стрибнувши на причал
- Сьогодні, 08:48
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Фото: Інформатор
На Набережно-Хрещатицькій чоловік стрибнув на причал
Чоловік переліз через парапет і стрибнув на причал
У четвер, 3 травня, на вулиці Набережно-Хрещатицькій в районі четвертого причалу чоловік спробував вчинити суїцид.
Це сталося близько 22:10. Про це Інформатору стало відомо на місці події.
Чоловік переліз через парапет і стрибнув на причал. Оскільки висота була близько 5 метрів, він залишився живий.
За словами поліцейських, у потерпілого підозра на шизофренію.
На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група і швидка допомога. Подробиці події з'ясовуються.
Нагадаємо, 2 травня у Шевченківському районі Києва чоловік вистрелив у себе, а потім намагався вистрибнути з вікна.