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    На Подолі чоловік намагався покінчити з життям, стрибнувши на причал

    Чоловік переліз через парапет і стрибнув на причал
    У четвер, 3 травня, на вулиці Набережно-Хрещатицькій в районі четвертого причалу чоловік спробував вчинити суїцид. Це сталося близько 22:10. Про це Інформатору стало відомо на місці події. Чоловік переліз через парапет і стрибнув на причал. Оскільки висота була близько 5 метрів, він залишився живий. За словами поліцейських, у потерпілого підозра
    • Сьогодні, 08:48
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    На Набережно-Хрещатицькій чоловік стрибнув на причал
    Фото: Інформатор
    На Набережно-Хрещатицькій чоловік стрибнув на причал

    Чоловік переліз через парапет і стрибнув на причал

    У четвер, 3 травня, на вулиці Набережно-Хрещатицькій в районі четвертого причалу чоловік спробував вчинити суїцид.

    Це сталося близько 22:10. Про це Інформатору стало відомо на місці події.

    Чоловік переліз через парапет і стрибнув на причал. Оскільки висота була близько 5 метрів, він залишився живий.

    За словами поліцейських, у потерпілого підозра на шизофренію.

    На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група і швидка допомога. Подробиці події з'ясовуються.

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    На Подолі чоловік намагався покінчити з життям, стрибнувши на причал
    На Подолі чоловік намагався покінчити з життям, стрибнувши на причал
    На Подолі чоловік намагався покінчити з життям, стрибнувши на причал
    На Подолі чоловік намагався покінчити з життям, стрибнувши на причал
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, 2 травня у Шевченківському районі Києва чоловік вистрелив у себе, а потім намагався вистрибнути з вікна.

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