Мобільний зв'язок на Київщині покращиться? Голова ОДА домовився з операторами



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Частина мешканців Київщини досі не має якісного мобільного зв’язку

Влада Київщини обіцяє сприяти роботі мобільних операторів

Київська обласна державна адміністрація та провідні оператори мобільного зв’язку України підписали Меморандум про співробітництво.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

Документ підписали очільник Київщини Василь Володін та керівники операторів зв’язку Vodafone, «Київстар», «Лайфселл», а також голова ради Української асоціації операторів зв’язку «Телас» Леонід Ошеров. Також у заході взяв участь голова Національної комісії‚ що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Олександр Животовський.

Мета Меморандуму – створення тісної та ефективної співпраці між владою та бізнесом для забезпечення належного рівня покриття Київської області якісним мобільним зв’язком (різного покоління), у тому числі і на автошляхах, а також покращення доступу населення Київської області до послуг мобільного зв’язку та широкосмугового доступу до мережі Інтернет.

Меморандум укладається на 5 років.

«Київський регіон, де мешкає близько 2 млн людей - один із найбільших в Україні. Забезпечення доступу до високоякісних послуг мобільного зв’язку та широкосмугового доступу до мережі Інтернет – наше важливе завдання. Також, не менш важливо забезпечити високоякісним мобільним зв’язком сільську місцевість, та покриття автошляхів. Зі свого боку ми всіляко будемо сприяти роботі мобільних операторів. У першу чергу в доступності до інфраструктури. Оскільки неможливо забезпечити якісний зв'язок, не створивши умови для будівництва базових станцій», - зазначив голова облдержадміністрації Василь Володін.

Очільники операторів зазначили, що розвиток 4G-зв’язку в сільській місцевості – пріоритетний напрямок їхньої роботи, бо саме там мешкає значна кількість абонентів, та висловили вдячність голові області за соціально важливу ініціативу.