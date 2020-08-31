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    Інтернет в метро: 4G з’явився ще на семи станціях київської підземки

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    <span lang="UK">Мобільний інтернет працює рна станціях київського метро та в тунелях між ними</span> - Інтернет в метро: 4G з’явився ще на семи станціях київської підземки
    Мобільний інтернет працює рна станціях київського метро та в тунелях між ними

    Запуск 4G у метро відбувається поетапно

    Мобільним інтернетом 4G вже можна скористатися 22 станціях київського метро та в тунелях між ними. Про це повідомляють мобільні оператори «Київстар», Vodafone Україна та lifecell, які разом з партнером – компанією Huawei – запускають зв'язок 4G в метро.

    Так, 4G з’явився ще на семи станціях столичної підземки:

    • Хрещатик,
    • Площа Льва Толстого,
    • Палац спорту,
    • Олімпійська,
    • Палац Україна,
    • Кловська,
    • Печерська.

    Запуск 4G у метро відбувається поетапно. На всіх станціях метро 4G з’явиться до кінця цього року.

    Перша станція із 4G стала Академмістечко, де інтернет почав працювати ще в березні. У липні Київстар, Vodafone Україна та lifecell запустили інтернет ще на 8 станціях

    Для роботи 4G в «підземці» оператори використовують спільне обладнання, але власні частоти відповідно до ліцензій. Частоти використовуються у двох діапазонах: 1800 МГц та 2600 МГц, що дозволяє забезпечити кращу якість та швидкість мобільного інтернету.

    Київ метро інтернет мобільний зв’язок
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