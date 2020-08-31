Інтернет в метро: 4G з’явився ще на семи станціях київської підземки
Запуск 4G у метро відбувається поетапно
Мобільним інтернетом 4G вже можна скористатися 22 станціях київського метро та в тунелях між ними. Про це повідомляють мобільні оператори «Київстар», Vodafone Україна та lifecell, які разом з партнером – компанією Huawei – запускають зв'язок 4G в метро.
Так, 4G з’явився ще на семи станціях столичної підземки:
- Хрещатик,
- Площа Льва Толстого,
- Палац спорту,
- Олімпійська,
- Палац Україна,
- Кловська,
- Печерська.
Запуск 4G у метро відбувається поетапно. На всіх станціях метро 4G з’явиться до кінця цього року.
Перша станція із 4G стала Академмістечко, де інтернет почав працювати ще в березні. У липні Київстар, Vodafone Україна та lifecell запустили інтернет ще на 8 станціях.
Для роботи 4G в «підземці» оператори використовують спільне обладнання, але власні частоти відповідно до ліцензій. Частоти використовуються у двох діапазонах: 1800 МГц та 2600 МГц, що дозволяє забезпечити кращу якість та швидкість мобільного інтернету.