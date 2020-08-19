Молодик ударив ножем у живіт знайомого за образу дівчини (фото)



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Експерти вилучили знаряддя злочину та направили на експертизу

Правоохоронці затримали злочинця

У квартирі на проспекті Романа Шухевича у Дніпровському районі Києва було скоєно ножове поранення 45-річного чоловіка. Повідомлення про це до поліції надійшло від лікаря. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група та екіпаж патрульної поліції, інформує пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що 34-річний чоловік разом зі своєю дівчиною завітав до приятеля, прихопивши з собою алкоголь. Під час застілля власник квартири почав ображати дівчину, і це обурило гостя. У результаті він схопив ніж, вдарив ним у живіт господаря та пішов геть.

Потерпілого з проникаючим ножовим пораненням живота госпіталізували до медичного закладу. З квартири потерпілого експерти вилучили знаряддя злочину та направили на експертизу. За годину працівники поліції розшукали правопорушника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.