  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві судитимуть росіянина, який скоїв низку грабежів і розбоїв (фото)

    • Розсилка
    Чоловіка затримали на місці злочину - У Києві судитимуть росіянина, який скоїв низку грабежів і розбоїв (фото)
    Чоловіка затримали на місці злочину

    Росіянин із родиною мешкав у Чернігові та приїздив до Києва на «полювання»

    Столичні слідчі завершили досудове розслідування низки грабежів і розбоїв, які вчинив росіянин у кількох районах Києва.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Нагадаємо, навесні поточного року чоловік скоїв три пограбування та один розбійний напад на пункти видачі кредитів та аптеки у Дніпровському та Дарницькому районах міста Києва. Чоловік заходив у приміщення, розпилював сльозогінний газ в обличчя персоналу, забирав гроші та залишав місця злочину.

    Працівники карного розшуку ретельно аналізували зібрану інформацію, яка допомогла вийти на слід зловмисника. Зокрема, допитували потерпілих та свідків, вивчали записи з камер відеонагляду, які зафіксували його злочинні дії.

    «Ми також проаналізували зовнішній вигляд нападника, який завжди використовував маску та головні убори. Він обирав установи, в яких було мало відвідувачів. У результаті нам стало відомо, що ці злочини вчиняв громадянин Російської Федерації, 1985 року народження, який останнім часом із родиною мешкав у Чернігові. Також він орендував помешкання у Броварах та після вдалого «полювання» повертався назад до родини», – повідомив старший слідчий Дніпровського управління поліції Артем Осовик.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Києві судитимуть росіянина, який скоїв низку грабежів і розбоїв (фото)
    У Києві судитимуть росіянина, який скоїв низку грабежів і розбоїв (фото)
    У Києві судитимуть росіянина, який скоїв низку грабежів і розбоїв (фото)

    Слідчі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 4 повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187 (Розбій) та ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Підозрюваному на час розслідування суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт передано до Дніпровського районного суду. Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Національна поліція України Росія Київ суд кримінал пограбування розслідування чоловік злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ